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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السعودية تنظم أغلى بطولة للصقور في التاريخ .. تفاصيل

الصقور
الصقور

تنطلق، الخميس، منافسات «كأس العُلا للصقور 2023»، الذي يقام بالشراكة بين «نادي الصقور السعودي»، و«الهيئة الملكية لمحافظة العُلا»، ويواصل فعالياته حتى 5 يناير المقبل في محافظة العُلا، بجوائز هي الأعلى في تاريخ مسابقات الصقور، وتصل إلى 60 مليون ريال.

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ويتكون الكأس؛ الذي يقام على مدار تسعة أيام، من أربعة مسارات ضمن مسابقتي الملواح والمزاين، حيث سيجري تخصيص المسار الأول للمشاركين عبر 24 شوطاً للمُلاك والمحترفين المحليين، في حين يشارك في المسار الثاني الصقور الحاصلة على أفضل توقيت زمني في الأشواط التأهيلية بمهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2023، بواقع 10 صقور عن كل شوط، وذلك ضمن 48 شوطاً؛ موزعة على المشاركين المحليين والمُلاك المحليين «مفتوح»، والمحترفين المحليين، والمُلاك الدوليين والمحترفين الدوليين.

وينقسم المسار الثالث إلى أشواط للنخبة تتضمن فئات (حر فرخ - شاهين قرناس)، و(جير بيور فرخ - قرموشة جير فرخ)، و(جير شاهين فرخ - جير تبع فرخ)، ثلاثة منها للمحليين، وتشارك فيها الصقور الفائزة بالمركز الأول في نهائيات مهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2023، والمسار الثاني بكأس العُلا، وثلاثة أشواط للدوليين بمشاركة 36 من الصقور الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في نهائيات مهرجان الملك عبد العزيز للصقور، في حين سيجري تخصيص المسار الرابع لمسابقة المزاين، ويتضمن ستة أشواط للمحليين.


وتبلغ قيمة جوائز المسار الأول في «كأس العُلا للصقور» 10.440.000 ريال يجري توزيعها على الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في كل شوط. وتصل قيمة جوائز المسار الثاني إلى 28.860.000 ريال، وتُمنح للحاصلين على المراكز العشرة الأولى في كل شوط، في حين جرى تحديد قيمة جوائز المسار الثالث بـ10.500.000 ريال، يجري توزيعها على الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل شوط، لأشواط المحليين والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في أشواط الدوليين، في حين تبلغ قيمة جوائز المسار الرابع 10.200.000 ريال؛ وهي مخصصة لأشواط المزاين.

وكان الإعلان عن «كأس العُلا للصقور» وجوائزه قد انعكس بشكل كبير على منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2023، إذ جاء التنافس قوياً وسط حرص كبير من الصقّارين على المشاركة بما مكّن المهرجان من تحطيم رقمه القياسي السابق في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، إذ بلغ عدد المشاركين في المهرجان 2654 صقراً، ليدخل في الموسوعة العالمية، للمرة الثالثة في تاريخه بوصفه أكبر مسابقة للصقور في العالم.

الصقور

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