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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة القاهرة: اعتماد 130 لائحة مالية إدارية لعدد من المراكز

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

قال الدكتور محمد سامي، نائب رئيس جامعة القاهرة لتنمية البيئة وخدمة المجتمع، أن احتفالنا اليوم تاريخ طويل حافل بالعطاء ملي بالإنجازات الذى أسهم فى استشراق العلم فى مصر والعالم أجمع ونحتفل اليوم بتكريم 60 عالما فى لمسة وفاء من جامعة القاهرة، ولا شك أن حصول هذا العدد الكبير على الجوائز يعكس تفوق الجامعة وريادتها.

وأضاف الدكتور محمد سامى خلال كلمته باحتفالية عيد العلم المنعقدة الآن بجامعة القاهرة ، انه تم اطلاق 42 قافلة تنموية مع حياة كريمة والتحالف الوطني ، بالإضافة الى اعتماد اللوائح المالية الإدارية لأكثر من 130 لائحة لمراكز الجامعة من وزارة المالية، والمشاركة فى المشروعات القومية، والتعاون مع محافظات الجيزة ومطروح والبحر الأحمر.

كما قدم الدكتور محمد سامى التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى لتجديد ثقة جموع الشعب لفترة جديدة ، مستعرضًا بعض جهود تنمية المجتمع التى تسير على نهج استراتيجية وزارة التعليم العالى.

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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