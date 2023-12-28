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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن اقتحام المستوطنين الإسرائيليين الضفة الغربية

طالبت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي بوقف أعمال القتل الخارجة عن القانون التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين ضد الأهالي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان في بيان لها، إنه على الاحتلال الإسرائيلي وضع حد للقتل غير المشروع وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بـ الضفة الغربية.

وأضاف المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: "كما يجب على الاحتلال الإسرائيلي وضع حد لاستخدام السلاح والوسائل العسكرية والاحتجاز التعسفي بـ الضفة الغربية".

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، إقدام عصابة من المتطرفين المستوطنين الإسرائيليين على تدنيس مقبرة باب الرحمة بالقرب من المسجد الأقصى.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن سكب عناصر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مواد حارقة على أسرة الرشايدة في بيت لحم، جزء من جريمة التطهير العرقي للتجمعات البدوية.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن دعم بن غفير وسموتريتش لجرائم المستوطنين يأتي ضمن سياسة إسرائيلية رسمية لاستكمال مراحل الضم التدريجي لـ الضفة الغربية.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيانها، أن مخططات الحكومة الإسرائيلية تكرس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة لتدمير أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية.

استشهاد شاب في الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال

بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن جرائم المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية

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