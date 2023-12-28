استشهاد شاب في الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن شابا فلسطينيا استشهد في مدينة رام الله بـ الضفة الغربية المحتلة جراء توغل إسرائيلي وإطلاق النار عليه.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان لها، إن الشهيد حازم القطاوي استشهد برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أنه تمت إصابة 4 فلسطينيين آخرين في عملية التوغل، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وامتدت الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس في غزة بشكل متزايد إلى الضفة الغربية، حيث أدت هجمات واشتباكات المستوطنين إلى مقتل أكثر من 300 فلسطيني منذ 7 أكتوبر، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.