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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

18 مصابًا جراء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

كشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك 18 إصابة، بينها 13 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدنًا بالضفة الغربية، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الأربعاء، مخيم "عين السلطان" ومدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي، واعتقلت مواطنين اثنين أحدهما طبيب.

فيما اقتحمت آليات الجيش الإسرائيلي المدينة، وسيرت آلياتها العسكرية تجاه مخيم "عين السلطان" بالمدينة، وانتشرت في حاراته، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وكسرت محتوياتها، كما أطلقت الرصاص الحي خلال اقتحامها المخيم دون التبليغ عن إصابات.

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