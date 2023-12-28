جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير 3 أنفاق لـ حماس في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه دمر 3 أنفاق كانت تستخدمها حركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، إنه حدد ودمر 3 أنفاق تابعة لـ حركة حماس بالقرب من مستشفى الرنتيسي وفي المدرسة الثانوية القريبة.

ووفقا للبيان، فإن "هناك شبكة أنفاق تحت الأرض تمتد تحت مستشفى الرنتيسي وتؤدي إلى قلب مدينة غزة تربط بين فتحات النفق.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، أن هذه الأنفاق كانت تستخدمها حماس كمراكز قيادة وسيطرة أيضا.

وعلى جانب آخر، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها استهدف جرافة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام"، الأربعاء، عن استهدافها دبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105".

واستهدفت كتائب القسام قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد لأول مرة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات، مما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل.