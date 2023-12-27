إبراهيم عيسى: المفاوض المصري مع حماس عبقري يتعامل مع شخصيات متعددة الهوية|فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المفاوض المصري الذي يحضر زيارات الوفد الحمساوي لمصر بارع وعبقري.



وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن المفاوض المصري يتعامل مع شخصيات حمساوية متعددة الهوية، موضحا أن حركة حماس جزء من المشروع الإيراني وهم في منظومة إيران.

وتابع: "المفاوض المصري عبقري أنه عارف يتعامل مع منظمة بكل هذه العقائد والأذرع وكل هذه الولاءات وده دليل على براعة المفاوض المصري ومن المفترض تبقى موضوع لكل كليات الدراسات الاستراتيجية المتخصصة".

وأكد أن حركة حماس تنفذ استراتيجية ايران في المنطقة، معقبا: "حينما نرى زيارات الوفد الحمساوي لمصر أشفق على المسئول والمفاوض المصري وهو يلتقي جماعة هي صاحبة عقيدة إخوانية ودعم عسكري واستراتيجي إيراني وتمويل قطري، موضحا أنهم أطراف متعددين الهوية.