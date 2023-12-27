إبراهيم عيسى: الدولة المصرية أدارت بامتياز ملف غزة ومحل إجماع شعبي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الدولة المصرية أدارت بامتياز ملف العدوان على غزة.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن موقف الدولة المصرية تجاه غزة هو محل اجماع شعبي ووطني وجماهيري، قائلا: "موقف مصر محل إجماع شعبي وعميق فيما عدا الإخوان والجماعات الفوضوية واليسار بالحس القديم".



وأوضح أن موقف مصر عميق بينما هناك مشروع إيراني غير مهتم بالقضية الفلسطينية ولا المشروع العربي ولا يفرق معه تدمير غزة وفلسطين كلها ويجلب عليه عدوان وحشي من خلال ذراعه حماس، مؤكدا أن هذه القصة بالنسبة لحماس لا تفرق معه كثيرا.

وأشار إلى أن هناك إجماع جماهيري وهو وفق ما يراه من تشرب أحاسيس وآراء الشارع المصري، لافتا إلى أن التاريخ يتحدث أن الاستقرار الحقيقي يكون بالرضا والتوافق والقبول وليس بالجبر والخوف والضغط.