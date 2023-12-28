صحة القليوبية: تسكين حالات العناية المركزة وتشكيل لجنة فنية للمرورعلى الوحدات

عقد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماعا مع جميع العاملين بادارة الطوارئ وإدارة المستشفيات، بناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي.



واستهل وكيل الوزارة الاجتماع بتقديم خالص الشكر والثناء علي فريق العمل لمجهودهم في تسكين الحالات في الفترة السابقة، ثم بدأ في طرح أجندة الاجتماع التي تكونت أفكاره خلال متابعته اللصيقة للعمل خلال الفترة السابقة، وكانت من أهم النقاط التي تم طرحها للنقاش هي عملية توزيع المهام علي مسئولي غرفة الطوارئ، حيث قام بتكليف فرد مسئول عن الرعايات المركزة للكبار، وتكليف فرد آخر مسئول عن رعايات الأطفال، والحضانات، وفرد ثالث مسئول عن مجموعات التواصل الاجتماعي التي تضم أهالي المحافظة.



جاء ذلك بهدف المتابعة الدقيقة واللحظية لأسرة العنايات المركزة والكون علي دراية دائمة بأي سرير عناية مركزة غير مستخدم في أي وقت وتقليل مدة الانتظار، وتقديم أفضل مستوي من الخدمة الطبية للمواطنين، وأن يستشعر المواطن هذه الخدمة بنفسه.



كما أوصي بعرض جميع بيانات غرفة الطوارئ عليه بشكل دوري كل 12 ساعة من خلال مدير إدارة الطوارئ، والمكتب الفني لوكيل الوزارة، علي أن تضم البيانات عدد حالات الانتظار وعدد الحالات التي تم تسكينها، والمعوقات التي تواجه العاملين بالغرفة.



وأكد الجزار، أنه لاتجاوز في ترتيب الحالات داخل قوائم الانتظار إلا في حالة خطورة حالة المريض، وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة.



كما أوصي وكيل الوزارة، بتشكيل لجنة فنية تخصص المرور علي وحدات الرعاية المركزة ولجنة مماثلة للمرور علي عنايات الأطفال والحضانات لمراجعة حالات الحجز ومطابقة الأدلة الاسترشادية لدخول الحالات ومدي تطبيقها من أجل الاستغلال الأمثل لأسرة العنايات.