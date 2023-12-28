رئيس مدينة رأس غارب يستمع لـ 28 طلبًا خلال لقائه الدوري مع المواطنين

عُقد اليوم لقاء دوريًا للواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، مع المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم وطلباتهم، حيث تمت مناقشة 28 طلبًا قدمها المواطنون. شهد اللقاء حضور مديري إدارات خدمة المواطنين، والأملاك، والإيرادات، والإدارة الهندسية، والشئون القانونية.

تم خلال اللقاء مناقشة طلبات المواطنين وتقديم الحلول المناسبة لتلبية احتياجاتهم، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها. وأكد رئيس المدينة على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات لضمان راحتهم وتوفير بيئة حياتية أفضل.

يأتي هذا اللقاء في إطار التفاعل المستمر بين السلطات المحلية والمواطنين، بهدف بناء جسور التواصل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.