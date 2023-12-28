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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سليمان مستشارا لوزير الزراعة للسياسات ومشرفا على محطات شتلات القصب

صدى البلد

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بتكليف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية السابق بالعمل مستشارا لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي للسياسات الزراعية ومشرف تنفيذي على محطات شتلات القصب .


وكان القصير قد أصدر قرارا بتكليف د عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية القيام بتسير أعمال رئيس مركز البحوث الزراعية خلفا للدكتور محمد سليمان الذي بلغ سن المعاش 
"القصير" وجه الشكر للدكتور محمد سليمان لما بذله من جهود كبيرة خلال فترة توليه رئاسة مركز البحوث الزراعية متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة كمستشار للوزير.

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