رئيس جامعة دمياط يزور كنيسة الروم الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

زار الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط كنيسة الروم الأرثوذكس لتهنئة الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد رفقة وفد من الجامعة ضم الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء ووكلاء الكليات.

وكان في استقباله نيافة الأنبا هشام بندلمون راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتقدم رئيس الجامعة بخالص التهنئة لنيافة الأنبا هشام بندلمون والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، في حوار أخوي متبادل أعرب خلاله عن سعادته بمشاركة إخوتنا المسيحيين أعيادهم وزيارة اليوم لتجسيد روح المحبة والإخاء واعتزازه بالدور المجتمعي والوطني للكنيسة وفخره بالروابط القوية بين عنصري الأمة من المسلمين والمسيحيين على مر العصور، مؤكداً أن جامعة دمياط تسير وفق خطة استراتيجية ممنهجة ورؤية واضحة لاستكمال مسيرة التقدم والقيام بدورها الوطني بدعم وجهود قياداتها المشرفة في خدمة كل مواطني دمياط بصفة خاصة والدولة المصرية بصفة عامة .

وأضاف الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مصر في رباط إلى يوم الدين وأشاد بالتواجد الدائم جنباً إلى جنب مع الإخوة المسيحيين في جميع الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا هشام بندلمون عن سعادته بالزيارة مؤكداً أن فرحة الأعياد لن تكتمل إلا بتهنئة الأحبة، كما أشاد بالملحمة الوطنية لجميع طوائف الشعب المصري وبمبادرة الجامعة العظيمة خلال فترة الإستحقاق الدستوري في الانتخابات الرئاسية الماضية بقيادة الدكتور حمدان ربيع المتولي والتي لم تشهدها المحافظة من قبل وبجهود الجامعة في توعية المواطنين بالشارع الدمياطي بأهمية المشاركة في الانتخابات متمنياً أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها العظيم نعمة الاستقرار والأمان.