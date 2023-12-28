عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة دمياط يزور كنيسة الروم الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

جامعه دمياط
جامعه دمياط

زار  الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط كنيسة الروم الأرثوذكس لتهنئة الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد رفقة وفد من الجامعة ضم الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء ووكلاء الكليات.

وكان في استقباله نيافة الأنبا هشام بندلمون راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط وعدد من  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتقدم  رئيس الجامعة بخالص التهنئة لنيافة الأنبا هشام بندلمون والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، في حوار أخوي متبادل أعرب خلاله عن سعادته بمشاركة إخوتنا المسيحيين أعيادهم وزيارة اليوم لتجسيد روح المحبة والإخاء واعتزازه بالدور المجتمعي والوطني للكنيسة وفخره بالروابط القوية بين عنصري الأمة من المسلمين والمسيحيين على مر العصور، مؤكداً أن جامعة دمياط تسير وفق خطة استراتيجية  ممنهجة ورؤية واضحة لاستكمال مسيرة التقدم والقيام بدورها الوطني بدعم وجهود قياداتها المشرفة في خدمة كل مواطني دمياط بصفة خاصة والدولة المصرية بصفة عامة .

وأضاف  الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مصر في رباط إلى يوم الدين وأشاد بالتواجد الدائم جنباً إلى جنب مع الإخوة المسيحيين في جميع الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.

  ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا هشام بندلمون عن سعادته بالزيارة مؤكداً أن فرحة الأعياد لن تكتمل إلا بتهنئة الأحبة، كما أشاد بالملحمة الوطنية لجميع طوائف الشعب المصري وبمبادرة الجامعة العظيمة خلال فترة الإستحقاق الدستوري في الانتخابات الرئاسية الماضية بقيادة  الدكتور حمدان ربيع المتولي والتي لم تشهدها المحافظة من قبل وبجهود الجامعة في توعية المواطنين بالشارع الدمياطي بأهمية المشاركة في الانتخابات متمنياً أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها العظيم نعمة الاستقرار والأمان.

ترفع علم مصر.. ميناء دمياط يستقبل السفينة EDFUعلى متنها 52500 طن قمح

دمياط أعضاء مجلسى النواب والشيوخ التعليم والطلاب المناسبات الدينية الملحمة الوطنية جامعة دمياط شئون التعليم والطلاب مجلسي النواب والشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

ظهر رسمي في مصر .. هل متحور كورونا الجديد أشد فتكًا من سابقه؟

شيء متوقع .. الأرصاد تعلن خبرا مهما للجميع

هجاص.. تعليق ناري من إمام عاشور على الشامتين

هل ستصل أسعار الذهب إلى 4000 جنيه للجرام؟.. شعبة الذهب ترد

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

ترشيحاتنا

بيان عاجل من أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بعد تصعيد إيران برنامجها النووي

العنود بنت سعود.. الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

إيناس الدغيدي: الرجالة خاينين والمجتمع مش بيحاسبهم زي الست

اتفاق بين ناسا وروسيا في الفضاء لمدة عامين.. ما القصة؟

ظاهرة وحيدة مؤثرة.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس غدًا

السوبر المصري| خالد بيبو: نستحق التتويج باللقب.. وأشكر الجماهير على الدعم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيرارد كلمة السر.. ما النادي السعودي المزاحم لاتحاد جدة بصفقة محمد صلاح؟

خطأ فى تخزين الللحمة والفراخ يفسدها.. لن تتوقعه

موفر ولذيذ.. طريقة عمل بلح الشام بدون قلي بالزيت

خطأ كارثي يفعله معظمنا يسبب الجلطة

فيديو

الأول.. الأهلي يتفوق على هذه الأندية في استفتاء جلوب سوكر / فيديو جراف

على طريقة Home Alone.. طفل يستقل طائرة خاطئة ولا يستطيع الوصول إلى عائلته

واقعة فساد جديدة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات «فيديوجراف»

شاهد.. أعضاء الأهلي بالجزيرة يحتفلون بثنائية كهربا والشحات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ