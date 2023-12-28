مورينيو متصلش عليه.. أول تعليق من مدرب مودرن فيوتشر بعد خسارة السوبر

أشاد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر بأداء فريقه اليوم أمام الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري.

وقال ريكاردو فورموسينيو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: كانت مباراة نهائية اتسمت بالمنافسة والتوتر.

وتابع: لم يكن لدي أي ملاحظات على طاقم التحكيم.

وأكد: لا يوجد لاعب بعينه يتحمل الخسارة، نلعب كفريق جماعي، الخسارة والفوز علينا جميعاً.

وأشار إلى أن الأهلي نادي كبير ليس في مصر فقط بل في قارة أفريقيا.

وأتم: لم تكن الاستراتيجية قائمة على تحقيق التعادل خلال الوقت الأصلي، كنا نلعب لتحقيق الفوز ، كلا الفريقين كانوا مجهدين ، من رأيي أن فريقي كان يستحق الفوز.