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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

متى ستغيب الشمس عن الظهور؟.. موعد الكسوف القادم في 2024

صدى البلد

يعتبر الكسوف الشمسي حدثاً فلكياً هاماً ومثيراً، حيث يمكن للمرء أن يشهد ظلامًا في النهار ويروي لحظيًا الهالة الشمسية باستخدام العين المجردة، وبنهاية عام 2023 يترقب الكثير موعد كسوف الشمس القادم.

ووفقا لمجلة "لايف ساينس" سيحدث الكسوف الشمسي التالي يوم الاثنين 8 أبريل 2024، وسيكون مرئياً جزئياً في أجزاء من المكسيك والولايات المتحدة وكندا. 

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ستكون الفترة الزمنية المحددة لحدوث الكسوف الشمسي مختلفة حسب الموقع الذي يشاهد الفرد منه في أمريكا الشمالية.

وعن مسار الكسوف الشمسي والمناطق التي سيكون فيها مرئياً بشكل كامل. سيمتد مسار الكسوف على مسافة تبلغ حوالي 16,000 كيلومتر وعرضه حوالي 185 كيلومتر، وسيمر عبر أجزاء من المكسيك و15 ولاية متصلة في الولايات المتحدة وأجزاء من مقاطعات كندا.

أما آخر كسوف شمسي كامل في أمريكا الشمالية كان في 21 أغسطس 2017، وأن ولاية ألاسكا ستشهد كسوف شمسي كامل في 30 مارس 2033، وأن الولايات المتحدة القارية ستشهد كسوف شمسي كامل في 23 أغسطس 2044.

لكن هناك تحذيرات بشأن مراقبة هذه الظاهرة، من بينها ضرورة استخدام واقيات العين المناسبة للنظر إلى الكسوف الشمسي، حيث يمكن أن تتسبب النظر المباشر في ضرر جدي على العين. 

الشمس الكسوف الشمسي

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