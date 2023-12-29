دعاء يوم الجمعة للسعادة وراحة البال ..احرص عليه الآن وحتى غروب الشمس

وسط هذا الزخم الهائل من الضغوط اليومية ومتطلبات الحياة، يبحث الكثير عن أي وسيلة للسعادة وراحة البال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك شيء يفيد المسلم في حياته وقت الضيق والهموم إلا وتحدث عنه ورسم لنا طريق الهداية، وفي يوم الجمعة خصص الله ساعة لاستجابة الدعاء ، لم يحددها ليجتهد الناس في الدعاء .

دعاء يوم الجمعة للسعادة وراحة البال

كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ((اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن ، وضلع الدين، وغلبة الرجال)).

وذكرنا رسولنا الكريم دعوة ذا النون في حديث له قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. ” قال: “لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط، إلا استجاب الله له”.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رجلا كئيبا علمه دعاء السعادة وقال له قل(اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي)).

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم، اللهم فكن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا.

اللهم إني أسالك إيمانا دائما، وأسألك علما نافعا، وأسألك يقينا صادقا، وأسالك دينا قيما، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني. وإلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي.

دعاء السعادة والرزق

اللهم يا من تملك حوائج السائلين ارزقني وارزق من أحب سرورا لايشوبه حزن وسعادة لا يعكرها شقاء وعافية لاتزول اللهم بعدد من سجد لك اسعدني وأسعدهم وأغفرلي واغفرلهم وفرج همي و همهم ويسر امري وأمرهم.

اللهم أكتب لي أيام جميله إسعدني بتفاصيلها و إغمرني بخيرك الذي لا يفنى ربي إرزقني حظ الدنيا ونعيم الاخرة.

اللهم ارزقني ما أتمنى و أسعدني به. اللهم اغفرلي و اعفو عني و عافني و ارحمني و ارزقني و اسعدني.

ربي وفقني، سخر لي، بشرني، أرح بالي، أسعدني، اعفو عني، ارحمني، ارزقني، ارض عني، يارب احفظني وكن معي اللهم اني استودعك مستقبلي فاجعله اجمل مما تمنيت و اكتب لي الخير في جميع اموري القادمة، اللهم إني سلمتك أمري ونفسي في الدنيا فأجعل دنياي كما تحب.

اللهم ارزقني رزق لم أتوقعه وخير لم أفكر به وتحقيق أمنيات ظننت يوما أنها مستحيلة واستجابة دعوات أكررها دائما ربي وفقني، سخر لي، بشرني، أرح بالي وقلبي، أسعدني، اعفو عني ارحمني، قر عيني، أرض عني، هب لي ما أتمنى وما أريد يا الله.

دعاء فك الكرب

روي عن أبي بكر رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت». (رواه أحمد وأبو داود)وينصح العلماء من يعاني الكرب والهم والغم والدين، بصلاة ركعتين، ثم قول وأفوض أمري إلى الله، وترديد دعاء سيدنا يونس عليه السلام: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، استدلالا بما روي عن سعد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له».

دعاء الرزق في القرآن

من آيات لجلب الرزق سورة الشرح قال تعالى: «ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب»، فهذه السورة الكريمة عدد آياتها 8 آيات فقط ويسهل للإنسان أن يرددها بنية أن يصلح الله تعالى أحواله، وأن يرزقه ويفرج كربه.



دعاء الرزق قصير

دعاء الرزق الوارد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- هو وصية نبوية شريفة ، حيث حثنا على إحسان الظن بالله تعالى ، ونهانا عن اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل وألا يستسلم الإنسان وأن يؤمن أن كل أمره خير وأن القضاء والقدر بيد الله رب العالمين، وأن يلجأ إلى الدعاء لاستعادة تلك النعم، ومنها دعاء الرزق كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولما معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» [رواه مسلم].