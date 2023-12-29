الدولة تولي اهتماما كبيرا بسياحة اليخوت.. فيديو

أكد الدكتور محمد فاروق الخبير السياحي، أن هناك عائد السياحي كبير لـ الدولة من، سياحة اليخوت، ولذلك اهتمت الدولة والقيادة السياسية خلال العام الماضي بسياحة اليخوت.

وأضاف فاروق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية أكسترا نيوز، أن سياحة اليخوت تعتبر سياحة من نوع خاص، والمتخصصين فيها منذ المصري القديم، موضحًا أن “هيئة ترشيد السياحة تعاقدت مع خبير تسويق دولي متخصص في هذا المجال”.

خبير دولي يعاين الموانئ المصرية لتسويق سياحة اليخوت

وأوضح الخبير السياحي، هناك خبير في هذا المجال قام بزيارة مصر لمدة أسبوعين لمراجعة جميع الموانئ المجهزة لهذا النوع من أنواع السياحة، وقد قام بجولة في ميناء الإسكندرية، وميناء الجلالة، والبحر الأحمر.

وتابع : هناك زيارة تعريفية من خبراء في المجال سوف تتم في شهر فبراير المقبل وتطبقها هيئة ترشيد السياحة المصرية بقائدي هذه اليخوت وملكها لمعرفة المنتج السياحي المصري في سياحة اليخوت وتجهيزه بالشكل الملائم تماما للتعامل مع هذه النوعية من السياحة ومعاينة الموانئ المصرية.

ولفت إلي أنه سيتم إدخال عناصر من قطاع السياحة المصري في دورات تدريبية لخدمة هذا سياحة اليخوت.