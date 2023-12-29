وكيل أوقاف الفيوم يهنئ البابا تواضروس بالعام الميلادي الجديد

توجه الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم،وجميع الأئمة والعاملين بها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الكنائس المصرية بالعام الميلادي الجديد سائلين الله العلي العظيم أن يجعله عام يمن وبركة على مصر وأهلها أجمعين.

وأكد وكيل وزارة الاوقاف على قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين أبناء الوطن الواحد من المسلمين والمسيحيين في نسيج واحد دون أي تفرقة .

وان يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداستكم وعلى جميع الأخوة الأقباط بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام والإخاء بين أبناء الوطن جميعا، كي تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.