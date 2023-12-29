عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على البرنامج التثقيفي للطفل بأوقاف الفيوم

أثناء انعقاد البرنامج
أثناء انعقاد البرنامج التثقيفى للطفل

أقيمت فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل بأوقاف الفيوم اليوم الخميس برعاية وكيل الوزارة الدكتور محمود الشيمي، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة.


وفي كلمته أشاد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم  بجهود وزارة الأوقاف المصرية في إعداد وتربية النشء بكل جدية وإخلاص، حيث أصبح الأطفال في أيدي أمينة تنمي مهاراتهم وتقوم أخلاقهم، كما يعد البرنامج التثقيفي للطفل الذي تقيمه أوقاف الفيوم عملا تنويريًّا كبيرًا يهدف إلى بناء الوعي الديني والوطني والقيمي

 

مشيرًا إلى أن البرنامج التثقيفي للأطفال فرصة حقيقية لكل الأطفال لتنمية حب الوطن ومحبة المجتمع، مضيفًا أن البرنامج التثقيفي للأطفال يتطور عامًا بعد عام، موجهًا عددًا من النصائح الهامة للأطفال، وحثهم على المشاركة الإيجابية في أنشطة وفعاليات البرنامج التثقيفي.

 

 

بنصوص القرآن.. خطيب الأوقاف: الشرع حذرنا من الاعتداء على المال العام

 

 

 

 

وزير الأوقاف يكرم الفائزين بجائزة التميز الوظيفي من أئمة بورسعيد.. صور

 

 

الفيوم اخبار الفيوم الأوقاف البرنامج التثقيفي للطفل وزير الاوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

ترشيحاتنا

أوروبا أم الخليج..كولر يعطي الضوء الأخضر لرحيل الدبابة عن الأهلى.. ما السبب؟

صحة غزة: 21 ألف شهيد و55 ألف مصاب بالقصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

متى ستغيب الشمس عن الظهور؟.. موعد الكسوف القادم في 2024

حزب الله اللبناني يستهدف عدة مواقع إسرائيلية.. تفاصيل

وظائف خالية في الأزهر عن طريق الندب.. التخصصات والشروط

البحوث الفلكية تكشف عن موعد أول أيام شهر رجب 1445


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور.. شاهد

مرتبطة بنهاية العالم.. 10 مخلوقات غريبة تظهر للعالم لأول مرة في 2023

بنطلون ملفت.. شمس الكويتية تثير الجدل بهذه الإطلالة

أكلة الجمعة.. طريقة عمل صفيحة الدجاج والجبنة

فيديو

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

مبقاش قادر يتحرك.. زوجة الموسيقار حلمي بكر تكشف تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ