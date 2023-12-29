تعرف على البرنامج التثقيفي للطفل بأوقاف الفيوم

أقيمت فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل بأوقاف الفيوم اليوم الخميس برعاية وكيل الوزارة الدكتور محمود الشيمي، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة.



وفي كلمته أشاد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم بجهود وزارة الأوقاف المصرية في إعداد وتربية النشء بكل جدية وإخلاص، حيث أصبح الأطفال في أيدي أمينة تنمي مهاراتهم وتقوم أخلاقهم، كما يعد البرنامج التثقيفي للطفل الذي تقيمه أوقاف الفيوم عملا تنويريًّا كبيرًا يهدف إلى بناء الوعي الديني والوطني والقيمي

مشيرًا إلى أن البرنامج التثقيفي للأطفال فرصة حقيقية لكل الأطفال لتنمية حب الوطن ومحبة المجتمع، مضيفًا أن البرنامج التثقيفي للأطفال يتطور عامًا بعد عام، موجهًا عددًا من النصائح الهامة للأطفال، وحثهم على المشاركة الإيجابية في أنشطة وفعاليات البرنامج التثقيفي.