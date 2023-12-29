بدون تطبيقات خارجية.. إزاي تحول صورك لاستيكرز على واتساب

تعد ملصقات واتساب WhatsApp، طريقة ممتعة للتعبير عن نفسك في الدردشات، فهي بمثابة صور رائعة وقابلة للتخصيص يمكنك إرسالها إلى أصدقائك كمحتوى ترفيهي لجعل دردشاتك أكثر مرحا.

كما يمكنك تحويل صورك الخاصة إلى ملصقات أو استيكرز واستخدامها ضمن دردشات على واتساب، فإذا كنت تستخدم تطبيق الدردشة الأشهر على جهاز كمبيوتر من خلال إصدار WhatsApp Web، فهناك ميزة خاصة يمكنك استخدامها لإنشاء هذه ملصقات جديدة من صورك الشخصية، مما يضيف المزيد من المرح إلى رسائلك.

في السابق، كان إنشاء الملصقات الخاصة بتطبيق واتساب يعتمد على استخدام تطبيقات خارجية، وللتخلص من تطبيقات الطرف الثالث، طرح مؤخرا ميزة تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقاتهم الخاصة محليا على منصة WhatsApp Web.

وفي المقابل، تسمح ميزة "Sticker Maker" للمستخدمين بشكل أساسي بتحويل الصورة إلى ملصق، لا تقوم الميزة بتحويل الصورة إلى رسم كاريكاتوري ولكنها تضغط الملف إلى ملصق منخفض الدقة يسهل إرساله وتنزيله كـ استيكرات واتساب، إذا كنت تتساءل عن كيفية عمل الميزة، فاتبع الخطوات التالية:

المتطلبات الأساسية:



- تأكد من تثبيت أحدث إصدار من واتساب.

- اجعل الصور التي ترغب في تحويلها إلى ملصقات جاهزة.

خطوات تحويل صورة إلى ملصق واتساب:



1. افتح WhatsApp Web وانتقل إلى أي نافذة دردشة.

2. انقر على أيقونة المرفقات وحدد الملصقات.

3. ستظهر نافذة مستكشف الملفات، اختر الصورة التي تريد تحويلها إلى ملصق واتساب.

4. بعد تحديد الصورة، قم بضبط الزوايا داخل المربع المخصص وانقر على سهم الإرسال.

تجدر الإشارة إلى أن ميزة إنشاء ملصقات واتساب المخصصة حاليا حصرية لتطبيق WhatsApp Web، بالإضافة إلى ذلك، لديك خيار النقر بزر الماوس الأيمن أو الضغط لفترة طويلة على الملصق لحفظه للاستخدام المستقبلي.