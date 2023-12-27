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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

واتساب يتيح ميزة مذهلة لمستخدمي الويب

واتساب
واتساب

يعد واتساب WhatsApp، أحد أكثر منصات المراسلة شيوعا في العالم، حيث يستخدم الأشخاص ميزات التطبيق المتنوعة للبقاء على اتصال مع بعضهم البعض، فضلا عن القدرة على مشاركة تحديثات الحالة بالتطبيق.

وكانت هذه الميزة مقتصرة فقط على تطبيق واتساب للأجهزة المحمولة، ولم يتم ربطها بالأجهزة المكتبية أو إصدار الويب لفترة طويلة، ولحسن الحظ، أصبح بإمكان مستخدمي إصدار الويب WhatsApp web، مشاركة الحالات مع جهات اتصالهم.

 

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واتساب يتيح للمستخدمين تحديث حالتهم باستخدام إصدار الويب

 ويشير موقع “WABetaInfo” المتخصص في رصد تحديثات واتساب، إلى أن التطبيق يقدم ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة تحديثات الحالة من الأجهزة المرتبطة، وتتيح هذه الوظيفة، التي تم تعيينها لتكون متاحة على إصدار الويب والأجهزة “المصاحبة” المرتبطة، للمستخدمين نشر تحديثات الحالة بسلاسة عبر إصدار متصفح الحاسوب. 

ويعمل الوضع المصاحب، وهو أحد وظائف تطبيق واتساب، على تمكين المستخدمين من الوصول إلى محادثاتهم على ما يصل إلى 4 أجهزة إضافية، حتى عندما يكون هاتفهم الذكي الأساسي غير متصل بالإنترنت.

وفي أحدث إصدار تجريبي من واتساب ويب، والذي يحمل رقم الإصدار 2.2353.59، اكتشف WABetaInfo الإمكانية الجديدة داخل إصدار الويب.

وأشار إلى أنه لا يوجد جدول زمني رسمي لموعد طرح هذه الميزة لجميع المستخدمين، وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تمتد هذه الوظيفة في النهاية إلى الأجهزة المصاحبة لنظام iOS.

ويمكن الآن للمستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى الميزة النقر على الأيقونة الخضراء بجوار صورة ملفهم الشخصي في قسم الحالة، بعد ذلك، سيتم فتح قائمة منسدلة تسأل عن تحميل تحديثات الحالة من خلال الصور ومقاطع الفيديو أو الرسائل النصية، اختر نوع الحالة التي ترغب في مشاركتها مع جهات الاتصال الخاصة ثم انقر على خيار تم.

وكشف WABetaInfo أيضا أن تحديثات حالة المشاركة ستمتد إلى الأجهزة المصاحبة، وسيحصل المستخدمون الذين لديهم الإصدار التجريبي المحدث من واتساب  لنظام أندرويد والذي يحمل الإصدار رقم 2.24.1.4 على القدرة على إضافة تحديث الحالة مباشرةً من أجهزتهم المصاحبة.

يأتي ذلك في حين أن الأجهزة المرتبطة تمكن المستخدمين حاليا من الدردشة مع جهات الاتصال، ولكن يبدو أن واتساب يعمل على توسيع الميزات التي يمكن الوصول إليها على هذه الأجهزة تدريجيا.

وفي الآونة الأخيرة، قدم واتساب أيضا، ميزة جديدة تسمى “العرض مرة واحدة” للرسائل الصوتية، والتي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل صوتية تختفي بمجرد الاستماع إليها، وأعلن واتساب في تدوينة عن الميزة الجديدة، قائلا إنها تشبه ميزة العرض مرة واحدة التي تم تقديمها للصور ومقاطع الفيديو في عام 2021.

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