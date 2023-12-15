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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يستبدل النص بالإيموجي.. واتساب يتيح خيارا جديدا لمستخدمي ويندوز

خيارا استبدال النص
خيارا استبدال النص إلى الرموز التعبيرية

يتضمن الإصدار التجريبي الأخير من تطبيق واتساب WhatsApp، المخصص لنظام التشغيل ويندوز Windows، خيارا جديدا يسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيل ميزة مهمة والتي من شأنها تحويل النص إلى إيموجي.

ما هو استبدال النص بالرموز التعبيرية؟

تعد ميزة استبدال النص إلى رموز تعبيرية ميزة تقوم تلقائيا بتحويل سلاسل نصية معينة إلى رموز تعبيرية أو إيموجي على نطبيق واتساب، فعلى سبيل المثال، كتابة “:D” ستحوله تلقائيا إلى إيموجي ذات وجه مبتسم.

 

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ويتوفر خيار التبديل الجديد لاستبدال النصوص برموز تعبيرية حاليا فقط لمختبري الإصدار التجريبي من واتساب على نظام التشغيل Windows، ومن المتوقع أن يتم طرحه لجميع المستخدمين في التحديث المستقبلي.

خيارا استبدال النص إلى الرموز التعبيرية

لماذا يتم استخدام خيارا لاستبدال النص إلى الرموز التعبيرية؟

هناك عدة أسباب وراء رغبة شخص ما في تمكين استبدال النص إلى رمز تعبيري، حيث يجد بعض المستخدمين أنها طريقة جديدة لإرسال الرسائل النصية، بينما يفضل البعض الآخر استخدام الرموز التعبيرية المثيرة حيث يظهرون الرموز التعبيرية الخاصة بهم ببساطة.


ولتعطيل استبدال النص إلى رمز تعبيري، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على نظام ويندوز.
الخطوة الثانية: انتقل إلى الإعدادات> ثم الدردشات.
الخطوة الثالثة: قم بالتبديل إلى مفتاح “استبدال النص بالرموز التعبيرية”.

وبشكل عام، يعد هذا تطورا إيجابيا لمستخدمي واتساب الذين يفضلون المزيد من التحكم في تجربة المراسلة الخاصة بهم، حيث سيتمكن العديد من المستخدمين بسهولة من تعطيل استبدال النص إلى رموز تعبيرية والتعبير عن أنفسهم بشكل أكثر دقة وأصالة.

خيارا استبدال النص إلى الرموز التعبيرية
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