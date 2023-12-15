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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواتف سيتوقف عنها تطبيق واتساب في بداية 2024.. افحص جهازك

واتساب
واتساب

من وقت لآخر، تتسبب تحديثات التطبيقات في أن تصبح الهواتف المحمولة قديمة، حيث سيعمل الهاتف الذكي بشكل مثالي بالنسبة للعديد من البرامج ولكن تلك التي يتم تحديثها باستمرار اعتمادا على طراز الهاتف سيأتي اليوم التي ستتوقف بشكل نهائي وللابد على جهازك، ويحدث ذلك كل عام لتطبيق المراسلة الأشهر واتساب WhatsApp.

وفي عام 2024، هناك سلسلة من طرازات الهواتف المحمولة التي سيتوقف فيها تطبيق واتساب عن العمل بشكل نهائي، مما قد يدفع آلاف المستخدمين في التفكير جديا في شراء طراز جديد أحدث.

 

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واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف في 2024

اعتبارا من 1 ديسمبر 2023، أصبحت جميع أنظمة تشغيل أندرويد الأقدم بدءا من Android 5.0 غير متوافقة مع واتساب، وفي هذه الحالة يجب الأخذ في الاعتبار أن نظام التشغيل Android 5.0 تم إصداره في عام 2014، أما بالنسبة لأجهزة آبل المحمولة، والتي تعمل على نظام iOS، فإن التطبيق يعمل فقط على أجهزة آيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 12، الذي تم إصداره في عام 2018، أو حتى الإصدارات الأحدث.

وعلى كل من نظامي التشغيل Android وiOS، يعود سبب توقف تطبيق واتساب عن العمل في تلك الإصدارات إلى أن التحديثات الجديدة التي تتطلب المزيد من مساحة التخزين، كما أن سعة أنظمة التشغيل هذه تقل عن المتطلبات الفنية اللازمة لتحمل تشغيل التطبيق.

وسيؤثر إيقاف تشغيل واتساب على عدد كبير من الهواتف الذكية القديمة، من بينها نوعان من هواتف هواوي المحمولة التي لن تكون قادرة على دعم واتساب وهما: Huawei Ascend G740 وHuawei Ascend D2. 

وبالمثل، لدى سامسونج ما يصل إلى 6 نماذج لن تدعم تشغيل تطبيق واتساب بداية من 2024 وهي: Galaxy Core، وGalaxy Trend Lite، وGalaxy Ace 2، وGalaxy Trend II، وGalaxy X Cover 2 وGalaxy X، وجالاكسي SIII ميني. 

ةتعد LG واحدة من العلامات التجارية التي تمتلك معظم الموديلات في السوق، وستفقد الأجهزة التالية تحديث واتساب العام المقبل، من بينها طرازات Optimus (L3 II Dual، L5 II، F5، L3 II، L7II، L5 Dual، L7 Dual، F3، F3Q، L2 II، L4 II، F6 وF7)، بالإضافة إلى LG Enact، وLG Lucid 2 و ال جي أوبتيموس F7. 

ومن بين أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS أقدم وستفقد دعم واتساب خلال العام المقبل، والتي لم يعد بإمكانها تحديث تطبيق المراسلة الشهير هي: iPhone 3 و3G و4 و4S، ولهذا السبب، لن تتمكن من الحصول على تحديثات لنظام المراسلة هذا إلا إذا كان لديك هاتف iPhone 5s، أو سلسلة iPhone 6، أو الجيل الأول من iPhone SE، أو iPhone 7 أو 7 Plus، أو iPhone 8 أو 8 Plus، أو iPhone XR، أو iPhone XS أو XS Max، أو الجيل الثاني من iPhone SE، أو سلسلة iPhone 11، أو سلسلة 12، أو سلسلة 13، أو سلسلة 14.

ومن بين الأجهزة المحمولة الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد  والتي سيتم تركها بدون تحديث واتساب هي: Sony Xperia M وLenovo A820، والتي تم إطلاق طرازاتها الأولى في عام 2013؛ إلى جانب أجهزة Faea F1، وTHL W8، وArchos 53 Platinum، وWiko Cink Five، وDarknight، وZTE V956 – UMI X2، وGrand S Flex، وGrand Memo.

إذا كان لديك بعض هذه الهواتف ولا تريد فقدان بيانات التطبيق، فمن المستحسن عمل نسخة احتياطية قبل تغيير الهاتف لتجنب فقدانها.

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