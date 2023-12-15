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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رمز واتساب السري.. طريقة جديدة لإخفاء محادثاتك وحمايتها

واتساب
واتساب

أضاف تطبيق واتساب WhatsApp، أحد أشهر تطبيقات الدردشة النصية في العالم، طريقة جديدة للمساعدة في الحفاظ على محادثاتك الأكثر خصوصية بشكل أكثر أمانا من أعين المتطفلين.

ولذلك، قدم تطبيق المراسلة واتساب، تحسينا على خاصية Chat Lock، والتي نم إطلاقها في شهر مايو الماضي، والتي تسمح للمستخدمين بإخفاء أي عدد من الدردشات الحساسة في مجلد محمى بقفل أعلى قائمة الدردشات، ولا يمكن الوصول إليها إلا بإدخال رمز المرور الخاص بالهاتف، أو إلغاء قفله باستخدام بصمة الإصبع أو وظيفة معرف الوجه Face ID الخاصة بهواتف آيفون.

 

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رمز سري بدلا من قفل الهاتف

وباستخدام الرمز السري لميزة قفل الدردشة Chat Lock، أصبح بإمكان مستخدمي واتساب إنشاء كلمة مرور سرية للدردشات المهمة، وذلك بدلا من استخدام رمز المرور أو بصمة الإصبع أو فتح القفل بالوجه الذي تستخدمه أيضا لفتح قفل الهاتف.

وقالت واتساب في منشور عبر مدونتها الرسمية: "باستخدام الرمز السري، ستتمكن الآن من تعيين كلمة مرور فريدة تختلف عن تلك التي تستخدمها لفتح هاتفك، وسيكون لديك خيار إخفاء مجلد الدردشات المقفلة من قائمة الدردشة الخاصة بك بحيث لا يمكن اكتشافها إلا عن طريق كتابة الرمز السري الخاص بك في شريط البحث".

وقال مارك زوكربيرج عبر قناته على واتساب: "نطرح رمزا سريا لقفل الدردشة على واتساب حتى تتمكن من حماية محادثاتك بكلمة مرور فريدة، يمكنك الآن ضبط محادثاتك المقفلة بحيث تظهر فقط عند كتابة الرمز السري في شريط البحث، حتى لا يتمكن أي شخص من اكتشاف محادثاتك الأكثر خصوصية عن غير قصد".

كيفية تشغيل قفل الدردشة باستخدام الرمز السري

1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي.
2. اضغط على الدردشة التي تريد قفلها، ثم انقر على اسم المستخدم أعلى الشاشة، مرر لأسفل ثم اختر قفل الدردشة.
3. انقر على قفل هذه الدردشة ببصمة الإصبع أو قفل هذه الدردشة باستخدام Face ID.
4. لإنشاء رمز سري انتقل إلى مجلد "الدردشات المقفلة" > الإعدادات.
5. انقر على الرمز السري > إنشاء رمز سري، أنشئ رمزك ثم انقر على التالي> ثم أكد رمزك وانقر على زر تم.
6. ولعرض دردشاتك المقفلة أكتب الرمز السري في مربع البحث أعلى دردشات واتساب وستظهر دردشاتك المقفلة.

واتساب WhatsApp Chat Lock قفل الدردشة رمز واتساب السري

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