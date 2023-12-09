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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

في ثوان.. طريقة تشغيل واتساب على جهازين بنفس الرقم

طريقة تشغيل واتساب
طريقة تشغيل واتساب على جهازين بنفس الرقم

في شهر أبريل من عام 2023، أطلق تطبيق واتساب WhatsApp، وظيفة “الوضع المصاحب” والتي تتيح للمستخدمين إمكانية ربط ما يصل إلى أربعة أجهزة بحساب واتساب واحد، تتضمن الأجهزة الأربعة جهازي كمبيوتر أو هاتفين ذكيين إلى جانب الهاتف الأساسي المسجل عليه الحساب في الأصل.

وتتيح هذه الميزة لمستخدمي واتساب، استخدام الحساب الخاص بهم على جهاز آخر والاتصال بالمحادثات الجارية وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية، ولكن يجب على المستخدمين ملاحظة أنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى التحديثات والحالة والقنوات على هواتفهم الثانوية.

 

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طريقة استخدام حساب واتساب واحد على هاتفين


الخطوة الأولى: قم بتنزيل أو تحديث تطبيق واتساب إلى الإصدار الأحدث من متجر Google Play لهواتف أندرويد، أو App Store لأجهزة آيفون.
الخطوة الثانية: على الهاتف الآخر افتح تطبيق واتساب واختر لغتك المفضلة.
الخطوة الثالثة: سيُطلب منك بعد ذلك إدخال رقم هاتفك، ولكن بدلا من إضافة رقم الهاتف الخاص بك، انقر فوق الزاوية اليمنى العليا للوصول إلى القائمة، وسترى خيار “ربط جهاز آخر”.
الخطوة الرابعة: بمجرد النقر على خيار “ربط جهاز آخر” سوف تحصل على رمز الاستجابة السريعة.
الخطوة الخامسة: افتح واتساب على جهازك الأساسي وانقر على الأجهزة المرتبطة.
الخطوة السادسة: اضغط على ربط جهاز وقم بمسح رمز الاستجابة السريعة الذي ظهر على جهازك المحمول الثاني.
الخطوة السابعة: إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى هاتفك الأساسي، فيمكنك استخدام “الربط عبر رقم الهاتف” على هاتفك الجديد، أضف رقمك الأساسي هناك وسيظهر رمز التحقق، بعد ذلك، قم بإضافة الرمز الفريد على جهازك الأساسي.

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