هتختفي بعد ما تسمعها.. واتساب يقدم رسائل صوتية تسمع لمرة واحدة

أعلن تطبيق واتساب WhatsApp، عن ميزة مختفية جديدة لمستخدميه من شأنها أن تتيح للمستخدمين إمكانية إرسال رسائل صوتية تسمع لمرة واحدة، وستختفي بمجرد الاستماع إليها.

وقالت شركة "ميتا" عبر مدونتها الرسمية، إن ميزة واتساب الجديدة تم تطويرها لإضافة طبقة أخرى من الخصوصية إلى الرسائل، مما يسمح لمستخدمي المنصة بمشاركة معلوماتهم الحساسة عبر الرسائل الصوتية بشكل آمن دون القلق من تسريبها.

ميزة العرض لمرة واحدة لرسائل واتساب الصوتية

وأعلنت الشركة إن استخدام ميزة الرسائل الصوتية بالعرض الجديد، تتيح للمستخدمين إرسال رسالة صوتية ستختفي بمجرد أن يستمع إليها المتلقي، وأكدت الشركة أنه سيتم طرح هذه الميزة عالميا قريبا.

وعلى غرار ميزة العرض لمرة واحدة للصور ومقاطع الفيديو على واتساب، سيتم تمييز الرسائل الصوتية المختفية برمزة ميزة العرض لمرة واحدة، وبمجرد النقر على رمز (1) بعد الانتهاء من تسجيل الرسالة وقبل إرسالها سيتم تفعيلها على الفور، وستختفي تلقائيا بمجرد الانتهاء من سماعها ولا يمكن تشغيلها إلا مرة واحدة.

وبالمثل، لن تحفظ الرسائل الصوتية المرسلة التي يتم تمييزها للعرض لمرة واحدة في جهاز المستلم، ولم يتمكن كلا طرفين المحادثة من إعادة الاستماع إليها مرة أخرى، أو إعادة إرسالها أو مشاركتها بأي طريقة، وستنتهي صلاحية الرسالة خلال 14 يوما من إرسالها في حال لم يقم المرسل إليها بفتحها.

وأوضحت "ميتا"، أن خيار الخصوصية الجديد للرسائل الصوتية على واتساب مشفر بشكل افتراضي بتقنية التشفير الشامل من طرف إلى طرف كما هو الحال مع بقية الرسائل والمكالمات في التطبيق، وأشارت إلى أن ميزة العرض مرة واحدة للرسائل الصوتية على واتساب، سيتم طرحها عالميا خلال الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أن تطبيق واتساب قد أتاح ميزة العرض لمرة واحدة View Once، لأول مرة خلال عام 2021، والتي أتاحت حينها للمستخدمين إمكانية مشاركة صور ومقاطع فيديو مختفية، يتم عرضها لمرة واحدة وتختفي تلقائيا بمجرد مشاهدتها من أجل إضافة طبقة من الأمان لرسائل التطبيق.