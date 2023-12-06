عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لأصحاب آيفون فقط.. واتساب يطرح ميزة مهمة طال انتظارها

واتساب يطرح ميزة
واتساب يطرح ميزة مهمة طال انتظارها

تعمل منصة التواصل الاجتماعي واتساب WhatsApp، على تحديث ميزات التطبيق المخصص لأنظمة iOS، يتيح التحديث الأخير على هواتف آيفون ميزة طال انتظارها، من شأنها أن تسمح للمستخدمين بإرسال الصور والفيديوهات بالجودة الكاملة دون ضغط.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تأتي ميزة واتساب الجديدة، بعد أشهر من إتاحة منصة التراسل الأشهر حول العالم، للمستخدمين القدرة على إرسال الصور بدقة HD.

 

واتساب يطلق ميزة الرمز السري للمحادثات.. إليك الطريقة

ميزة عظيمة من واتساب هتحمي حسابك على كمبيوتر الشركة.. إليك الطريقة

 

واتساب يطرح ميزة مهمة طال انتظارها

وستسمح الوظيفة الجديدة لمستخدمي واتساب بإرسال صور ومقاطع فيديو كاملة دون ضغطها، وستصل الخاصية الجديدة أولا مع أجهزة iOS قبل أن تصل لأجهزة أندرويد في وقتا لاحق.

وفي السابق، اعتادت واتساب ضغط الصور ومقاطع الفيديو التي يتم إرسالها عبر التطبيق، وذلك بهدف تقليل حجم الملفات وسرعة تبادلها بين المستخدمين.

وتأتي ميزة واتساب الجديدة، كخيار منفصل عن ميزة إرسال الفيديوهات والصور بدقة HD، والتي صممت للحفاظ على بعض دقة الملفات أثناء الإرسال.

ومع التحديث الجديد، الذي يحمل رقم الإصدار 23.24.73 على متجر آبل، أصبح بإمكان المستخدمين الآن إرسال مقاطع الفيديو والصور بشكل كامل دون ضغط، وتعمل الميزة عندما يحدد المستخدم "المستند" بدلاً من "مكتبة الصور والفيديو".

ويقتصر التحميل على الحد الأقصى لحجم 2 جيجابايت، ومن المتوقع أن يتم طرح إصدار أندرويد للترقية قريبا، وسيشاهد أصحاب هواتف آيفون من آبل التحديث الجديد خلال أيام، بينما قد يأتي إصدار أندرويد بعد عدة أسابيع.

ولإرسال مقاطع الفيديو والصور بجودة كاملة دون ضغط، يجب على مستخدمي هواتف آيفون التوجه إلى متجر آب ستور، تحميل آخر تحديث من واتساب، وبمجرد التحديث سيكون بإمكانهم إرسال الصور والفيديوهات بجودتها الأصلية عبر الضغط على خيار “+” في الدردشات> ثم النقر على خيار "مستند"، وبعدها "اختيار مقطع فيديو أو صورة"> ثم النقر على زر الإرسال.

وقامت شركة "ميتا" مالكة التطبيق، بتصميم العديد من التغييرات على واتساب، حيث يقدم أحدث إصدارات التطبيق، فقاعات كلام جديدة تشير إلى المكالمات الفائتة وردود الفعل الجديدة على الرسائل بناءً على الصورة الرمزية الخاصة بـ WhatsApp.

واتساب ميزة واتساب آيفون WhatsApp ميزة مهمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

موضوعات متعلقة

التحديثات بقيت بـ فلوس.. مايكروسوفت تعلن عن اشتراك لـ Windows 10

لهذا السبب.. ميتا تواجه دعوى قضائية جديدة بقيمة 600 مليون دولار

حصريا.. أول صور لهاتف ريلمي المنتظر Realme GT5 Pro

ببطارية تدوم لـ 14 يوما.. Amazfit تطلق سمارت ووتش لمراقبة تكوين الجسم

موبايل ريلمي Realme 11 Pro 5G يحصل على أندرويد 14

آيفون الغلابة.. موبايل جديد من تكنو بتصميم iPhone 15

على فيسبوك وإنستجرام.. ميتا تقضي على شبكة ضخمة تضم آلاف الحسابات المزيفة

أوبو تخفض سعر هاتفها الأسطورى Reno 10 Pro 5G

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد ينضم لبعثة بيراميدز في بريتوريا قبل مواجهة صن داونز ..صور

قمة المناخ كوب 28.. قضايا تنتظر الحسم على طاولة قادة العالم| تقرير

الوطنية للانتخابات: 15 ألف قاض يشرفون على الانتخابات الرئاسية

الحكومة تعلن عن الشعاب المرجانية التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية

10 ملايين جنيه حرام.. أرباح بيع السكر في السوق السوداء شهريا

جنرال إسرائيلي: حزب الله قادر على اجتياح دولة الاحتلال في 15 دقيقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم غير متوقع.. سعر صادم لتوب ياسمين صبري في منافسة الـbirkin

في عيد ميلادها الـ59.. إطلالات أثارت ضجة لـ شريهان

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

يتجاوز 10 آلاف جنيه.. سعر حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل

فيديو

حقيقة تشغيل القرآن دون الاستماع إليه بجلب الجن/ فيديوجراف

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

فى أحدث ظهور.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة

طفرة جينية| قبيلة إندونيسية يسبح أفرادها لقاع المحيط بدون معدات غوص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ