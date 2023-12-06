لأصحاب آيفون فقط.. واتساب يطرح ميزة مهمة طال انتظارها

تعمل منصة التواصل الاجتماعي واتساب WhatsApp، على تحديث ميزات التطبيق المخصص لأنظمة iOS، يتيح التحديث الأخير على هواتف آيفون ميزة طال انتظارها، من شأنها أن تسمح للمستخدمين بإرسال الصور والفيديوهات بالجودة الكاملة دون ضغط.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تأتي ميزة واتساب الجديدة، بعد أشهر من إتاحة منصة التراسل الأشهر حول العالم، للمستخدمين القدرة على إرسال الصور بدقة HD.

واتساب يطرح ميزة مهمة طال انتظارها

وستسمح الوظيفة الجديدة لمستخدمي واتساب بإرسال صور ومقاطع فيديو كاملة دون ضغطها، وستصل الخاصية الجديدة أولا مع أجهزة iOS قبل أن تصل لأجهزة أندرويد في وقتا لاحق.

وفي السابق، اعتادت واتساب ضغط الصور ومقاطع الفيديو التي يتم إرسالها عبر التطبيق، وذلك بهدف تقليل حجم الملفات وسرعة تبادلها بين المستخدمين.

وتأتي ميزة واتساب الجديدة، كخيار منفصل عن ميزة إرسال الفيديوهات والصور بدقة HD، والتي صممت للحفاظ على بعض دقة الملفات أثناء الإرسال.

ومع التحديث الجديد، الذي يحمل رقم الإصدار 23.24.73 على متجر آبل، أصبح بإمكان المستخدمين الآن إرسال مقاطع الفيديو والصور بشكل كامل دون ضغط، وتعمل الميزة عندما يحدد المستخدم "المستند" بدلاً من "مكتبة الصور والفيديو".

ويقتصر التحميل على الحد الأقصى لحجم 2 جيجابايت، ومن المتوقع أن يتم طرح إصدار أندرويد للترقية قريبا، وسيشاهد أصحاب هواتف آيفون من آبل التحديث الجديد خلال أيام، بينما قد يأتي إصدار أندرويد بعد عدة أسابيع.

ولإرسال مقاطع الفيديو والصور بجودة كاملة دون ضغط، يجب على مستخدمي هواتف آيفون التوجه إلى متجر آب ستور، تحميل آخر تحديث من واتساب، وبمجرد التحديث سيكون بإمكانهم إرسال الصور والفيديوهات بجودتها الأصلية عبر الضغط على خيار “+” في الدردشات> ثم النقر على خيار "مستند"، وبعدها "اختيار مقطع فيديو أو صورة"> ثم النقر على زر الإرسال.

وقامت شركة "ميتا" مالكة التطبيق، بتصميم العديد من التغييرات على واتساب، حيث يقدم أحدث إصدارات التطبيق، فقاعات كلام جديدة تشير إلى المكالمات الفائتة وردود الفعل الجديدة على الرسائل بناءً على الصورة الرمزية الخاصة بـ WhatsApp.