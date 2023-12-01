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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يطلق ميزة الرمز السري للمحادثات.. إليك الطريقة

واتساب
واتساب

أطلق تطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب WhatsApp، ميزة الرمز السري Secret Code الجديدة للمحادثات، والتي تعد من التحديثات الرئيسية من حيث الخصوصية.

وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، تتيح الميزة الجديدة لمستخدمي واتساب تأمين دردشاتهم السرية وإضافة قفل حماية إلى محادثاتهم الشخصية الفائقة، وإخفائها من قائمة الدردشات وعدم إظهارها إلا بعد كتابة الرمز السري في شريط البحث داخل التطبيق.

 

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واتساب يطلق ميزة الرمز السري للمحادثات

ومع التحديث الجديد، يتغير كل شيء حيث قام واتساب بتشديد الإجراءات الأمنية من خلال طرح ميزة الرمز السري الجديدة لجميع المستخدمين، والآن، يمكن للمستخدمين إنشاء كلمة مرور فريدة تحتوي على كلمات أو رموز تعبيرية لتأمين محادثاتك باستخدام رمز مرور لا يعرفه أحد سواك.

ويمكن للمستخدمين إنشاء رمز سري في تطبيق واتساب، من خلال الذهاب إلى مجلد الدردشات المقفلة ثم الضغط على الإعدادات واختيار الرمز السري أو Secret Code، ثم اختيار إنشاء رمز سري.

وأوضحت واتساب إلى أنه يمكن للمستخدمين الحروف والأرقام والرموز وحتى الوجوه التعبيرية لإنشاء الرمز السري، وبمجرد إنشاء رمزك الخاص سيختفي مجلد الدردشة المقفلة من قائمة الدردشات، ويمكنك إظهاره مجددا بكتابة الرمز السري في شريط البحث على التطبيق.

ولكن تحتوي ميزة واتساب الجديدة على ثغرة، حيث تسمح المنصة للأشخاص بالاحتفاظ بنفس كلمة مرور بصمة الإصبع لمحادثات WhatsApp الخاصة التي يستخدمونها لفتح هواتفهم، وهو ما يعني أنه إذا تمكن شخص ما من تسجيل بصمة إصبعه على هاتفك، فسيتمكن أيضا من التحقق من محادثاتك الخاصة.


كيفية تعيين قفل الدردشات علي واتساب؟

- للحفاظ على خصوصية محادثاتك على واتساب، ما عليك سوى فتح قائمة الدردشات المقفلة والنقر على النقاط الثلاث في الأعلى، بعد ذلك، انتقل إلى إعدادات قفل الدردشة، وقم بتشغيل "إخفاء الدردشات المقفلة" وقم بتعيين رمز سري يمكنك تذكره.

- بعد ذلك، لن تظهر محادثاتك المقفلة في نافذة الدردشة الرئيسية، مما يوفر خصوصية أكبر من تصميم واتساب الحالي الذي يعرض اختصارا للدردشات المقفلة عند التمرير لأسفل على شاشة الدردشة.

- إذا كنت تريد رؤية محادثاتك المقفلة، فما عليك سوى إدخال الرمز السري في شريط البحث.

واتساب WhatsApp الرمز السري ميزة الرمز السري Secret Code

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