فرنسا تحظر استخدام واتساب وسيجنال وتيليجرام.. وتطرح البديل

أصدرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، قرارا بحظر استخدام تطبيقات المراسلة الشهيرة واتساب وسيجنال وتيليجرام، للوزراء وأعضاء مجلس الوزراء بسبب ثغرات أمنية، وفقا لمذكرة اطلعت عليها صحيفة politico.

وجاء في الوثيقة المؤرخة في 22 نوفمبر، أن "هذه الأدوات الرقمية لا تخلو من العيوب الأمنية، وبالتالي لا يمكنها ضمان أمن المحادثات والمعلومات التي يتم مشاركتها عبرها".

فرنسا تستبدل واتساب وسيجنال وتيليجرام بتطبيق مشفر خاص بها

وحددت "بورن"، موعدا نهائيا في 8 ديسمبر، لذلك سيتعين على جميع أعضاء الحكومة، حذف تطبيقات المراسلة واتساب وسيجنال وتيليجرام، والتبديل إلى استخدام التطبيق المراسلة الفرنسي Olvid بدلا من ذلك، والذي تم اعتماده من قبل وكالة الأمن السيبراني الفرنسية ANSSI.

وفي الوثيقة، أشارت "بورن" إلى أن تطبيقات المراسلة الأجنبية واتساب وسيجنال وتيليجرام، لم يتم تدقيقها من قبل الوكالة الوطنية، ويسمح لأعضاء مجلس الوزراء الفرنسيين استخدام تطبيق Tchap، وهو تطبيق المراسلة والتعاون الآمن الذي طورته الحكومة، والذي تم إطلاقه في عام 2019.

وأكد وزير الاتصالات الفرنسي "جان نويل بارو"، على موقع X (تويتر سابقا): "أنا وفريقي نستخدم تطبيق Olvid منذ يوليو 2022، وفي ديسمبر، ستستخدم الحكومة بأكملها [Olvid]، نظام المراسلة الفورية الأكثر أمانا في العالم".

تطبيق المراسلة الفرنسي Tchap بديل واتساب الجديد

وفي السابق، أمرت الحكومة الفرنسية موظفي الخدمة المدنية بإزالة جميع أنواع منصات الوسائط الاجتماعية وتطبيقات الألعاب وبث الفيديو – بما في ذلك تيك توك ولعبة CandyCrush وتطبيق نيتفيلكس – من أجهزة عملهم بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني والخصوصية.

جدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية طورت تطبيق مراسلة مشفر خاصا بها، لاستخدامه من قبل الموظفين الحكوميين بدلا من واتساب، وتيليجرام، وتطبيقات التراسل الفورية الأخرى.

ويعمل التطبيق المسمى Tchap، على حماية المحادثات الحساسة لموظفي الحكومة الفرنسية من المتسللين، والشركات الخاصة، والكيانات الأجنبية، وهو متاح في متاجر تطبيقات أندرويد، وآي أو إس iOS الرسمية في فرنسا.