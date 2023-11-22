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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

كيف تبقى في مأمن من الرسائل المزيفة على واتساب؟.. اتبع هذه النصائح

واتساب
واتساب

أطلق تطبيق الدردشة الأشهر واتساب WhatsApp، حملة أمان مدتها شهر بعنوان "التحقق من الحقائق" لتعزيز وعي المستخدم فيما يتعلق بميزات أمان على النظام الأساسي وتعزيز أفضل الممارسات الرقمية، بهدف الحد من انتشار المعلومات الخاطئة.

وتؤكد الحملة على أدوات الأمان المدمجة في تطبيق واتساب، مثل وظائف الحظر والإبلاغ وإعادة التوجيه، مما يمكن المستخدمين من تحديد وإيقاف نشر المعلومات الخاطئة، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يشجع الأفراد على التحقق من المعلومات المشبوهة أو غير الدقيقة من خلال منظمات التحقق من الحقائق المتاحة على قنوات واتساب.

 

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ومع الاعتراف بتعقيد معالجة المعلومات الخاطئة، قال واتساب إن حملة "التحقق من الحقائق" بمثابة دليل أمان مباشر في المعركة المستمرة ضد الأخبار المزيفة والمعلومات الخاطئة عبر الإنترنت، لذلك قدم تطبيق المراسلة الشهيرة هذه النصائح الثلاثة للبقاء في مأمن من الرسائل المزيفة المنتشرة على واتساب، والتي جاءت كالآتي:

1. افهم متى تتم إعادة توجيه الرسالة:

أنشأ واتساب تصنيفا لجميع الرسائل المعاد توجيهها ويحد من عدد المرات التي يمكنك فيها إعادة توجيه الرسائل كوسيلة لتشجيع المستخدمين على إعادة النظر قبل المشاركة الرسالة الواردة إلى حسابه، كما أن الاهتمام الدقيق بالرسائل التي تحمل "تصنيفات إعادة التوجيه" يساعد أيضا في إبطاء انتشار الشائعات والرسائل الفيروسية والأخبار المزيفة.

وعلى سبيل المثال، إذا كانت الرسالة تحتوي على رمز سهم مزدوج وتم تصنيفها على أنها "تمت إعادة توجيهها عدة مرات"، فلا يمكن إعادة توجيهها إلا إلى دردشة واحدة في كل مرة، أما إذا كانت الرسالة تحتوي على "تصنيف معاد توجيهه"، فيمكنك إعادة توجيهها إلى ما يصل إلى خمس محادثات ومجموعة واحدة فقط في المرة الواحدة.

2. قم بحظر الحسابات المشبوهة والإبلاغ عنها:

يوفر واتساب طريقة بسيطة للمستخدمين لحظر الحسابات المزعجة وتقديم تقارير إلى واتساب إذا واجهوا رسائل بها مشكلات، بما في ذلك الرسائل التي تنشر معلومات مضللة، إذا تلقيت رسالة من مرسل غير معروف، فإن واتساب يوفر للمستخدمين خيارا رائعا لحظره، مع تفاصيل إضافية مثل المجموعات المشتركة، إلى جانب أدوات الأمان إذا كنت بحاجة إلى اتخاذ إجراء.

3. تابع مؤسسات التحقق من الحقائق على قنوات واتساب للحصول على معلومات دقيقة:

يقول واتساب إنه يمكن للمستخدمين متابعة التحقق مرة أخرى من المعلومات التي تبدو مشبوهة أو غير دقيقة، وهذا من خلال متابعة مؤسسات التحقق من الحقائق على ميزة القنوات للحصول على معلومات دقيقة ومنع انتشار المعلومات الخاطئة على المنصة.

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