عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حماية للدردشات المقفلة.. خاصية جديدة من واتساب تبهر الملايين

واتساب
واتساب

اتخذ تطبيق واتساب WhatsApp، مؤخرًا خطوة مهمة gتعزيز خصوصية المستخدم من خلال تقديم ميزة أمان جديدة تسمى قفل الدردشة أو Chat Lock، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ يقوم عملاق المراسلة الآن باختبار طبقة إضافية من الحماية تُعرف باسم ميزة "الرمز السري" للمحادثات المقفلة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يختبر واتساب حاليا، ميزة الرمز السري Secret Code الجديدة، وهي الآن في مرحلة الاختبار التجريبي على أندرويد، و متاحة لمجموعة مختارة من المستخدمين فقط.

 

لتعزيز خصوصيتك.. واتساب يطلق ميزة هتخفي رقم موبايلك

حقيقة أم إشاعة.. هل سيعرض تطبيق واتساب WhatsApp الإعلانات؟

 

تعزيز أمني جديد لتطبيق واتساب

بالنسبة لمستخدمي الإصدار التجريبي من واتساب، الذين قاموا بالتحديث إلى أحدث إصدار لنظام أندرويد الذي يحمل الرقم2.23.24.20، سيجدون ميزة جديدة ضمن قسم إعدادات وهي "الرمز السري"، والتي تم إضافتها ضمن قائمة الدردشات المقفلة.

ميزة الرمز السري Secret Code

ويوفر هذا القسم للمستخدمين القدرة على إخفاء نقطة الدخول للوصول إلى الدردشات المقفلة، من خلال إعداد رمز سري للدردشات المحمية بقفل، حيث يمكن للمستخدمين إخفاء رؤية نمط الدخول في قائمة الدردشة، وبدلا من ذلك، يمكنهم بسهولة إدخال الرمز السري مباشرة في شريط البحث في علامة تبويب الدردشات للوصول إلى محادثاتهم المقفلة.

وبالنسبة للخاصية الجديدة، فإن طرح ميزة "الرمز السري" لا يضيف بعدا جديدا لخصوصية المستخدم على واتساب فحسب، ولكنه يضمن أيضا أن تظل نقطة الدخول مخفية عن أعين المتطفلين ما لم يتم إدخال الرمز الصحيح، وتهدف هذه الطبقة السرية من الأمان إلى توفير راحة البال للمستخدمين من خلال حماية محادثاتهم شديدة الخصوصية.

وأما بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالقلق حيال نسيان الرمز السري الخاص بهم، فقد أخذ التطبيق في الاعتبار هذا السيناريو أيضا، حيث أصبح لدى بعض مختبري الإصدار التجريبي الآن خيار مسح قائمة الدردشات المقفلة بسرعة من إعدادات الخصوصية الخاصة بهم، لتوفير الأمان لأولئك الذين قد يجدون أنفسهم محجوبين عن محادثاتهم الآمنة.

واعتبارا من الآن، تتوفر ميزة الرمز السري Secret Code حصريا لعدد محدود من مختبري الإصدار التجريبي الذين قاموا بتحديث الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد من خلال متجر Google Play.

ومع ذلك، الخبر السار هو أن الميزة ستصل إلى جمهور أوسع في الأسابيع المقبلة، بينما يستعد تطبيق واتساب لجعله في متناول قاعدة أكبر من المستخدمين، وتؤكد هذه الخطوة الأخيرة التزام واتساب بالبقاء في طليعة ما يتعلق بخصوصية المستخدم وأمانه في المشهد المتطور باستمرار لتطبيقات المراسلة.

واتساب WhatsApp الرمز السري قفل الدردشة Secret Code

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

مدرب سلة الأهلي يكشف حقيقة الاعتداء على أوجستي في مباراة الزمالك.. فيديو

الظهير الأيسر لبيراميدز يرغب في الانضمام للأهلي

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام القادمة

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

كانت رغبته الأهلي.. إنبي يفجر مفاجأة بشأن انتقال مصطفى شلبي إلى الزمالك

موضوعات متعلقة

تشتري سامسونج ولا شاومي.. مقارنة بين Galaxy S23 Ultra وXiaomi 14 Pro

دون حذف إنستجرام.. ميتا تصلح أكبر عيوب ثريدز Threads

عرض لفترة محدودة.. خصم 29% على موبايل Realme C53

كيفية مشاركة موقعك على Android باستخدام خرائط جوجل

فرصة متتعوضش.. خصم 3373 جنيها على موبايل سامسونج Galaxy A34

بإمكانيات عالية وسعر منافس.. تعرف على وحش Poco الجديد من شاومي

بإمكانيات مذهلة.. مقارنة بين فيفو iQOO 12 Pro و شاومي 14 برو

جوجل تعرض 147 مليون دولار مقابل لعبة فورتنايت.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تطالب بعدم تحويل مستشفيات غزة لساحات قتال

هل يجوز صيام يوم مولدي وإحياء ليله بالذكر والصلاة؟.. الافتاء تجيب

المنسق الإعلامي للمنتخب يكشف حالة صلاح ومرموش وثنائي الزمالك قبل مواجهة جيبوتي

وصول طائرة مساعدات من الإمارات إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة

الإذاعة الإسـرائيلية : لا مؤشرات عن وجود رهائن داخل مستشفى الشفاء بغزة

السيسي وبوتين يتفقان على ضرورة وضع حد لسفك الدماء في غزة ودخول المساعدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معماري إندونيسي يحول قطعة أرض مهملة لأنحف فندق في العالم.. شاهد

بإطلالة عصرية.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها  

طرق فعالة تحميك من الإصابة بمرض السكري النوع الثاني.. اتبعها

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

فيديو

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ