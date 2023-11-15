حماية للدردشات المقفلة.. خاصية جديدة من واتساب تبهر الملايين

اتخذ تطبيق واتساب WhatsApp، مؤخرًا خطوة مهمة gتعزيز خصوصية المستخدم من خلال تقديم ميزة أمان جديدة تسمى قفل الدردشة أو Chat Lock، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ يقوم عملاق المراسلة الآن باختبار طبقة إضافية من الحماية تُعرف باسم ميزة "الرمز السري" للمحادثات المقفلة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يختبر واتساب حاليا، ميزة الرمز السري Secret Code الجديدة، وهي الآن في مرحلة الاختبار التجريبي على أندرويد، و متاحة لمجموعة مختارة من المستخدمين فقط.

تعزيز أمني جديد لتطبيق واتساب

بالنسبة لمستخدمي الإصدار التجريبي من واتساب، الذين قاموا بالتحديث إلى أحدث إصدار لنظام أندرويد الذي يحمل الرقم2.23.24.20، سيجدون ميزة جديدة ضمن قسم إعدادات وهي "الرمز السري"، والتي تم إضافتها ضمن قائمة الدردشات المقفلة.

ميزة الرمز السري Secret Code

ويوفر هذا القسم للمستخدمين القدرة على إخفاء نقطة الدخول للوصول إلى الدردشات المقفلة، من خلال إعداد رمز سري للدردشات المحمية بقفل، حيث يمكن للمستخدمين إخفاء رؤية نمط الدخول في قائمة الدردشة، وبدلا من ذلك، يمكنهم بسهولة إدخال الرمز السري مباشرة في شريط البحث في علامة تبويب الدردشات للوصول إلى محادثاتهم المقفلة.

وبالنسبة للخاصية الجديدة، فإن طرح ميزة "الرمز السري" لا يضيف بعدا جديدا لخصوصية المستخدم على واتساب فحسب، ولكنه يضمن أيضا أن تظل نقطة الدخول مخفية عن أعين المتطفلين ما لم يتم إدخال الرمز الصحيح، وتهدف هذه الطبقة السرية من الأمان إلى توفير راحة البال للمستخدمين من خلال حماية محادثاتهم شديدة الخصوصية.

وأما بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالقلق حيال نسيان الرمز السري الخاص بهم، فقد أخذ التطبيق في الاعتبار هذا السيناريو أيضا، حيث أصبح لدى بعض مختبري الإصدار التجريبي الآن خيار مسح قائمة الدردشات المقفلة بسرعة من إعدادات الخصوصية الخاصة بهم، لتوفير الأمان لأولئك الذين قد يجدون أنفسهم محجوبين عن محادثاتهم الآمنة.

واعتبارا من الآن، تتوفر ميزة الرمز السري Secret Code حصريا لعدد محدود من مختبري الإصدار التجريبي الذين قاموا بتحديث الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد من خلال متجر Google Play.

ومع ذلك، الخبر السار هو أن الميزة ستصل إلى جمهور أوسع في الأسابيع المقبلة، بينما يستعد تطبيق واتساب لجعله في متناول قاعدة أكبر من المستخدمين، وتؤكد هذه الخطوة الأخيرة التزام واتساب بالبقاء في طليعة ما يتعلق بخصوصية المستخدم وأمانه في المشهد المتطور باستمرار لتطبيقات المراسلة.