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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لتعزيز خصوصيتك.. واتساب يطلق ميزة هتخفي رقم موبايلك

واتساب
واتساب

يعمل فريق منصة التراسل الفوري الأشهر واتساب WhatsApp، على تحديثا جديدا من شأنه تعزيز عدم الكشف عن هوية المستخدمين من خلال إخفاء أرقام هواتفهم ومنح حساباتهم اسما بدلا من رقم الهاتف.

وبحسب ما ذكره موقع "androidpolice" التقني، تأتي ميزة واتساب بعد يومين فقط من إعلان منافسه سيجنال إطلاق ميزة أسماء المستخدمين، للأشخاص على منصته لتعزيز عدم الكشف عن هويتهم.

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واتساب يقدم ميزة أسماء المستخدمين

وفي شهر مايو الماضي، ذكرت بعض التقارير التقنية، أن واتساب كان يختبر أدوات لجلب أسماء المستخدمين للأفراد، لكن لم يتم طرحها حتي للاختبار في النسخ التجريبية من التطبيق.

ووفقا لما ذكره موقع WABetaInfo المتخصص في رصد تحديثات واتساب، إن خدمة المراسلة التابعة لـ "ميتا" تعمل الآن على تطوير أسماء مستخدمي القنوات لتسهيل مشاركة القنوات والعثور عليها.

واتساب يقدم ميزة أسماء المستخدمين

ومن المتوقع أن تحصل القنوات على رابط مخصص بناءً على اسم المستخدم الخاص بها، مما سيسهل إدخال الأشخاص مباشرة إلى النظام الأساسي ككل عبر تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن للأشخاص المشتركون في برنامج واتساب التجريبي لنظام أندرويد، الوصول إلى الميزة الجديدة حتى الآن، ولكن تظهر مسارات التطبيق أن الميزة قيد التنفيذ.

وستحمي ميزة أسماء المستخدمين، خصوصية المشاركين بـ قنوات واتساب، حيث ستزيل رقم الهاتف من قوائم المشاركين وبدلا من ذلك سيتمكن المستخدم من كتابة اسمه فقط، وعندما يحصل الأشخاص وليس القنوات فقط، على ميزة أسماء مستخدمين في تحديث مستقبلي، فمن المفترض نظريًا أن يكون من السهل العثور على الشخص وكل ما تحتاج إليه في تطبيق المراسلة.

ويشار إلى أن شركة "ميتا"، التي تمتلك واتساب وفيسبوك وإنستجرام، تتمتع ببعض الخبرة في إضافة أسماء المستخدمين بأثر رجعي، ففي عام 2016، أضافت عملاقة التقنية الميزة إلى تطبيق Facebook Messenger، والتي أتاحت أيضا روابط سهلة المتابعة للعودة إلى الملفات الشخصية للأشخاص على التطبيق.

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