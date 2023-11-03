تداول رواد مواصع التواصل الاجتماعي صورة لمحادثة على تطبيق واتساب WhatsApp، انتشرت مؤخرا بكثرة بين مستخدمي التطبيق في مصر، والتي قال بعض المستخدمين عنها إنها رسالة من إسرائيل.

وخلال اليومين الماضيين، شارك مستخدمي تطبيق المراسلة الشهير واتساب، لقطات شاشة لمحادثات من التطبيق تحمل أرقاما دولية، يدعى البعض منها أنه مديرين تسويق بشركة عالمية وأنهم على استعداد على منح متلقي الرسالة وظيفة عبر الإنترنت مقابل راتب مغرى، وهو ما أشار إليه بعض المستخدمين للتطبيق في مصر أنه وسيلة من إسرائيل لتجنيد الشباب المصري في صفوفها.

سر رسالة من إسرائيل تخترق واتساب في مصر

وعلى الرغم من هذه الرسائل منتشرة بكثرة واتساب في مصر، إلا أنها في الحقيقة ليست المرة الأولى التي يتلقي فيها مستخدمي تطبيق الدردشة رسائل أو مكالمات من أرقام دولية بشكل مفاجئ.

سر رسالة من إسرائيل تخترق واتساب في مصر

وفي الحقيقة، نظرا لأن واتساب هو تطبيق المراسلة الفورية الأكثر استخداما ولديه مليارات المستخدمين حول العالم، غالبا ما يتم استغلال المنصة من قبل المحتالين الذين يحاولون الاستيلاء على أموال الأشخاص بطريقة أو بأخرى عبر عمليات احتيال واسعة منتشرة النطاق.

وفى السابق، أفاد عدد من مستخدمي واتساب عن تلقيهم مكالمات من أرقام دولية أكثر من مرة، وهو نوع آخر من عمليات الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها، حيث يدعى مرسل الرسالة أنه يمنح المتلقي عروض العمل عبر رسائل واتساب.

تغريدة سابقة تظهر أرقاما دولية تظهر على مكالمات واتساب فجأة

وفي هذا الهجوم، يتظاهر المحتالون بأنهم من شركة مرموقة ويخبرونك أنه يمكنهم أن يعرضوا عليك وظيفة بدوام جزئي يمكن تنفيذها وأنت مرتاح في منزلك، وفي معظم الحالات، يقوم المحتالون أولا بإغراء الضحية من خلال تقديم مكافأة صغيرة لهم مقابل إكمال "المهمة".

وكما أظهرت أحد لقطات الشاشة التي شاركها أحد مستخدمي واتساب في مصر على موقع فيسبوك، فأن المحتال يعرض على الضحية وظيفة مغرية براتب قد يصل إلى 5000 جنيه مصري، ويبدأ في سرد تفاصيل الوظيفة في عدة رسائل للحصول على ثقة الضحية بسهولة.

سر رسالة من إسرائيل تخترق واتساب في مصر

وبمجرد اتباع الضحية للتعليمات المرسلة إليه كـ تدريب على الوظيفة الجديدة، يبلغه منفذ الهجوم أنه سيرسل له أول راتب من 200 إلى 500 جنيه مصري، ويطالب الضحية بإرسال تفاصيل حسابه على أحد منصات الدفع الألكترونية.

وبمجرد أن يحصل المستخدم على أمواله، بعد منح الثقة للمحتال وينخرط بعد ذلك في عملية احتيال أكبر بكثير قد تكلفه الكثير من المال، تم الإبلاغ عن العديد من هذه الحوادث في الماضي، كما سلط عدد قليل من المستخدمين على تويتر الضوء على عملية الاحتيال لزيادة الوعي.

سر رسالة من إسرائيل تخترق واتساب في مصر

وفي العادة قد تحمل هذه المحادثات مفاتيح أرقام دولية هذه المكالمات من دول مختلفة مثل إثيوبيا (+251)، ماليزيا (+60)، إندونيسيا (+62)، كينيا (+254)، فيتنام (+84) وغيرها، ومع ذلك، فإن مجرد بدء هذه المكالمات من رمز بلد مختلف لا يعني أن مصدر المكالمة هو في الواقع ذلك البلد.

ووفقا لبعض التقارير الإعلامية، هناك وكالات تبيع أرقاما دولية لمكالمات واتساب، حتي لا يتمكن الضحية من الاتصال بهذه الأرقام مرة أخرى للتأكد من صحة الرسالة.

فإذا كنت قد تلقيت مكالمة فجأة من رقم دولي، فمن الأفضل رفضها وحظر الرقم لمزيد من الأمان، فقد تكون وراء محاولة الحصول على بياناتك الشخصية وحتى سرقة أموالك، نوايا خبيثة أخرى لهؤلاء المحتالين.