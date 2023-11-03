خبراء لـ سكاي نيوز البريطانية: حزب الله سيصعد الحرب الليلة أو غدا

قال تيم مارشال، كاتب الشؤون الخارجية، لشبكة سكاي نيوز البريطانية- في الوقت الذي ألقى فيه زعيم جماعة حزب الله اللبنانية، خطابه-: إن حزب الله سيصعد صراعه مع إسرائيل الليلة أو غدا.

لكن تيم مارشال قال إن جماعة حزب الله ستعمل على موازنة ردها إلى مستوى يزيد من المخاطر ولكنه لا يؤدي بالضرورة إلى حرب إسرائيلية لبنانية.

وأضاف: "إن الأمر محفوف بالمخاطر للغاية عندما تقوم بموازنة العنف، لأنك غير متأكد من كيفية رد فعل الجانب الآخر.

وأضاف أن حزب الله يقوم بتحركات عدوانية على الحدود منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر، من أجل تثبيت ما لا يقل عن 100 ألف جندي إسرائيلي على تلك الحدود الشمالية حتى لا يتمكنوا من العمل في أي مكان آخر.

وقال إن تصرفات حزب الله لم تصل إلى حد إثارة حرب أخرى بين إسرائيل ولبنان، مضيفا أن الجماعة لا يزال أمامها عدد من المعدات التي يتعين عليها الحصول عليها.

ونوه بأن: العتاد الأخير بالنسبة لهم هو أن يكون لديهم 150 ألف صاروخ، عدة مئات منها على الأقل ذخائر موجهة، مما يعني أنها يمكن أن تصل إلى أي مكان في إسرائيل، ولذلك يمكن أن يستهدفوا المدن والبلدات الكبرى بالذخائر الموجهة.

وأنهي تيم مارشال، كاتب الشؤون الخارجية، لشبكة سكاي نيوز البريطانية كلمته، أن هذا هو التصعيد الأكبر الذي سيؤدي بلا شك إلى حرب بين إسرائيل ولبنان.