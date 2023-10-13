ستيكرز مميزة جربها.. طريقة إنشاء ملصقات الذكاء الاصطناعي على واتساب

أعلنت شركة “ميتا” Meta، المالكة لمنصة فيسبوك، في الآوانة الأخيرة، عن العديد من منتجات وميزات الذكاء الاصطناعي لتطبيق المراسلة التابع لها واتساب WhatsApp.

وتدعي عملاقة التقنية الأمريكية، أن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة ستساعد مستخدمي واتساب على التواصل بطريقة أفضل، من بين أبرز هذه الميزات هي إنشاء ملصقات بواسطة الذكاء الاصطناعى AI.

طريقة إنشاء ملصقات الذكاء الاصطناعي على واتساب



يتيح واتساب لمستخدميه إمكانية إنشاء ملصقات الذكاء الاصطناعي AI لتحسين تجربة الدردشة على التطبيق، كما يمكنك إنشاء ملصقاتك الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي على واتساب، بناءً على النص الذي تدخله، بمجرد إرسالها، ستظهر ملصقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك تلقائيا في مكتبة الملصقات الخاصة بك على التطبيق ويمكن مشاركتها في أي وقت مع جهات اتصالك.

ولكن تذكر أن ملصقات الذكاء الاصطناعي على واتساب تدعم حاليًا اللغة الإنجليزية فقط، لذلك، من أجل إنشاء ملصقات AI، سيتعين عليك إدخال الوصف باللغة الإنجليزية، كما أن الميزة متاحة حاليا في بلدان محدودة لذا سيتعين عليك التحقق مما إذا كانت متوفرة في منطقتك.



لذلك، إذا كنت ترغب في تجربة إنشاء ملصقات الذكاء الاصطناعي على واتساب، فاتبع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي.

الخطوة الثانية: افتح نافذة اي من دردشاتك على التطبيق.

الخطوة الثالثة: اضغط على أيقونة Smiley متبوعة برمز الملصق.

الخطوة الرابعة: اضغط على زر “إنشاء”، إذا طلب منك ذلك، ثم انقر على زر “متابعة”.

الخطوة الخامسة: سيتعين عليك إدخال وصف للملصقات التي ترغب في إنشائها.

الخطوة السادسة: سيقوم التطبيق بعد ذلك بإنشاء 4 ملصقات يمكنك الآن اختيار الملصق الذي تفضله أو تعديل الوصف لإجراء أي تغييرات.

الخطوة السابعة: إذا أعجبك الملصق، اضغط على إرسال، لاستخدامه مع جهات اتصالك على تطبيق واتساب.

