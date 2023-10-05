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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

من غير ما تحفظ الرقم.. إزاى تراسل جهة اتصال جديدة على واتساب

واتساب ويب
واتساب ويب

يعد واتساب WhatsApp عبارة عن منصة مراسلة شائعة تتيح لك التواصل مع الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، قد لا ترغب دائما في حفظ رقم جهة اتصال على هاتفك فقط لإرسال رسالة إلى شخصا ما على التطبيق، سنوضح لك في هذا الدليل كيفية استخدام واتساب دون حفظ الرقم عبر جهاز الكمبيوتر.


كيفية استخدام واتساب دون حفظ الرقم عبر الكمبيوتر


الطريقة الأولى: باستخدام واتساب ويب:

واتساب ويب هو إصدار رسمي على الإنترنت، يسمح لك باستخدام واتساب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من خلال متصفح الويب، على الرغم من أن هذه الطريقة لا تزال تتطلب حفظ جهة الاتصال على جهازك المحمول، إلا أنه يمكنك استخدام WhatsApp Web دون إضافة رقم جهة الاتصال إلى دفتر عناوين هاتفك.

 

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خطوات استخدام واتساب ويب

1. افتح متصفح الويب المفضل لديك على جهاز الكمبيوتر خاصتك.
2. قم بزيارة موقع واتساب ويب على الإنترنت، عن طريق كتابة WhatsApp Web في شريط عنوان المتصفح.
3. افتح تطبيق واتساب على جهازك المحمول.
4. اضغط على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من تطبيق واتساب وحدد الأجهزة المرتبطة.
5. قم بمسح رمز الاستجابة السريعة المعروض على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كاميرا هاتفك، سيؤدي هذا إلى مزامنة حساب واتساب الخاص بك مع WhatsApp Web.
6. بمجرد الاتصال، يمكنك إرسال رسائل إلى أي جهة اتصال دون حفظ رقمها على هاتفك، ما عليك سوى كتابة رقم جهة الاتصال في شريط البحث، ويمكنك بدء الدردشة.

الطريقة الثانية: استخدم تطبيق واتساب لسطح المكتب:

1. قم بتنزيل وتثبيت تطبيق واتساب لسطح المكتب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من موقع واتساب على الويب.
2. افتح التطبيق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
3. افتح واتساب على جهازك المحمول.
4. اضغط على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من تطبيق واتساب وحدد خيار الأجهزة المرتبطة.
5. قم بمسح رمز الاستجابة السريعة المعروض على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كاميرا هاتفك.
6. بمجرد الاتصال، يمكنك إرسال رسائل إلى أي جهة اتصال دون حفظ رقمها على هاتفك باستخدام شريط البحث داخل تطبيق واتساب لسطح المكتب.

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