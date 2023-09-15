بـ نقرة زر.. شارك استورى واتساب على التطبيقات الأخرى بسهولة

واتساب WhatsApp هو تطبيق مراسلة شائع يمكّن المستخدمين من التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم، يتيح لك تطبيق الدردشة أيضا مشاركة رسائل الحالة أو الاستورى على تطبيقات أخرى على كل من أندرويد وiOS.

وتشبه حالة واتساب قصص فيسبوك وإنستجرام، وستسمح هذه الميزة لمستخدمي تطبيق المراسلة بمشاركة حالتهم بسلاسة عبر فيسبوك وإنستجرام وGmail وصور جوجل، إليك كيفية القيام بذلك.

كيفية مشاركة حالة واتساب على التطبيقات الأخرى

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك.

الخطوة الثانية: اضغط على تبويب “المستجدات” للوصول إلى خاصية "الحالة" Status الخاصة بك.

الخطوة الثالثة: انقر على إنشاء تحديث الحالة وهو رمز على شكل قلم رصاص.

الخطوة الرابعة: لديك خياران للمشاركة بناءً على ما إذا كنت تريد مشاركة تحديث الحالة الجديد أو القديم:

- مشاركة تحديث الحالة الجديد: ضمن حالتي، اضغط على مشاركة، (يرجى ملاحظة أن خيار المشاركة يختفي بمجرد الانتقال إلى علامة تبويب أخرى).

- مشاركة تحديثات الحالة القديمة: اضغط على "حالتي" على هاتف آيفون أو اضغط على "حالتي" على أندرويد، ثم اضغط على بجوار تحديث الحالة الذي تريد مشاركته، ثم اضغط على مشاركة.

الخطوة الخامسة: حدد التطبيق الذي تريد مشاركة تحديث حالتك معه.

كيفية مشاركة حالة صوتية على واتساب

يسمح لك تطبيق واتساب إلى جانب مشاركة الحالات النصية ومشاركة الصور والفيديوهات، بمشاركة الحالات الصوتية التي يتم تسجلها عبر التطبيق، إليك كيفية القيام بذلك:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك.

الخطوة الثانية: اضغط على تبويب “المستجدات” للوصول إلى خاصية "الحالة" Status الخاصة بك.

الخطوة الثالثة: انقر على إنشاء تحديث الحالة وهو رمز على شكل قلم رصاص.

الخطوة الرابعة: إذا لم تقم بكتابة أي شئ في صفحة إنشاء الحال، سترى في أسفل الصفحة زر الميكروفون الأخضر.

الخطوة الخامسة: انقر مطولا على زر الميكروفون كي تقوم بتسجيل حالاتك الصوتية، بمجرد أن تنتهي اترك زر الميكرفون ثم انقر على زر الإرسال لمشاركة حالاتك.