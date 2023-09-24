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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو بتجيلك رسايل مزعجة.. أسهل طريقة لـ حذف قنوات واتساب

كيفية حذف قنوات واتساب
كيفية حذف قنوات واتساب الخاصة بك

طرح واتساب WhatsApp، مؤخرا ميزة جديدة تسمي القنوات Channels، تم إطلاق تقديم هذه الميزة المشابهة لـ إنستجرام عالميا خلال الأسبوع الماضي، وفقا للشركة، توفر قنوات واتساب طريقة مباشرة وموثوقة وخاصة لتلقي التحديثات المهمة من الأفراد والمؤسسات داخل تطبيق المراسلة.

ما هي قنوات واتساب؟

تعمل القنوات كأداة بث أحادية الاتجاه، مما يتيح للمسؤولين إرسال أنواع مختلفة من المحتوى مثل الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي، وتعمل واتساب حاليا على إنشاء دليل قابل للبحث لمساعدة المستخدمين في العثور على القنوات التي تتوافق مع اهتماماتهم.

 

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ووفقا للشركة، سيسمح هذا الدليل للمستخدمين باكتشاف القنوات المتعلقة بهواياتهم وفرقهم الرياضية والتحديثات من السلطات المحلية والمزيد، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار الانضمام إلى قنوات واتساب من خلال روابط الدعوة المشتركة داخل الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو المنشورة على الإنترنت.

كيفية حذف قنوات واتساب الخاصة بك

 

قبل البدء في حذف قنوات واتساب الخاصة بك، هناك بعض الأشياء المهمة التي يجب أن تضعها في الاعتبار قبل القيام بذلك، وهي:


- يعد حذف قناتك أمرا نهائيا لا رجعة فيه، فإذا قمت بحذف قناتك، فلن تتمكن من نشر تحديثات منها مرة أخرى.
- سيظل المتابعون قادرين على العثور على قناتك ولكنهم سيشاهدون رسالة نظام تفيد بحذف قناتك. 
- لن يتمكن غير المتابعين من رؤية قناتك أو تحديثاتك، ولن يتمكنوا من العثور على قناتك في البحث بعد الآن.

- لم يعد بإمكان الأشخاص الجدد متابعة قناتك، ولن يعمل رابط المشاركة الخاص بك.

كيفية حذف قنوات واتساب الخاصة بك


طريقة حذف قنوات واتساب
 

1.افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي.
2.انتقل الآن إلى علامة التبويب “التحديثات” على الهاتف المحمول أو صفحة “القنوات” على الويب.

3. ابحث عن قناتك وانقر عليها أو انقر فوقها لفتحها.
4. انقر فوق اسم قناتك، ثم حدد خيار حذف القناة.
5. أدخل رقم هاتفك للتأكيد، ثم اضغط أو انقر فوق “حذف”.
6. بمجرد الحذف بنجاح، سترى الرسالة “لقد حذفت قناتك” في علامة التبويب “التحديثات”.

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