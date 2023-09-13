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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد التحديث الأخير.. اعرف ازاي تقفل دردشات واتساب بشكل سري

واتساب
واتساب

كشف تطبيق واتساب WhatsApp، مؤخرا، عن خاصية تسمي "Chat Lock"، وهي ميزة خصوصية مهمة، من شأنها أن تبقي محادثاتك آمنة ومقفلة خلف المصادقة البيومترية.

ويعد هذا تحديثا رئيسيا مفيدا لأولئك الذين يعطون هواتفهم بشكل متكرر لأصدقائهم وأفراد الأسرة المتطفلين، حيث أن محادثاتك الخاصة يجب أن تظل خاصة، دون أن يصل إليها الآخرين من غير موافقتك، لذا اتبع الخطوات التالية؛ لحماية الدردشات الحساسة على الواتساب.

 

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كيفية تشغيل قفل الدردشة على الواتساب على أندرويد

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك، ثم اضغط على الدردشة التي تريد قفلها.

الخطوة الثانية: اضغط على الشريط العلوي حيث ترى اسم جهة الاتصال في الدردشة الخاصة بك، أو بدلا من ذلك، اضغط على أيقونة ثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى العليا.

الخطوة الثالثة: حدد عرض جهة الاتصال View contact.

الخطوة الرابعة: قم بالتمرير لأسفل وانقر على قفل الدردشة Chat lock، هنا، قم بالتبديل إلى قفل هذه الدردشة ببصمة الإصبع Lock this chat with fingerprint، ثم انقر فوق موافق.

الخطوة الخامسة: قم بالتأكيد والمصادقة باستخدام بصمة إصبعك، وسيتم الآن قفل هذه الدردشة ووضعها ضمن مجلد "الدردشات المقفلة"، ثم اضغط على "عرض" لرؤيتها في هذا المجلد.

وبمجرد اتمام الخطوات السابقة، من الآن فصاعدًا، عندما تتلقى رسالة في هذه الدردشة، سيظهر إشعار واتساب فقط أنك تلقيت رسالة، ولن يوضح من أرسل الرسالة أو ما هي الرسالة، بغض النظر عن كيفية ضبط إعدادات الإشعارات على جهازك.

كيفية تشغيل قفل الدردشة على الواتساب على آيفون

1. لتمكين قفل الدردشة على هاتف آيفون الخاص بك، افتح واتساب وانقر على الدردشة التي تريد قفلها.

2. اضغط على الشريط العلوي حيث ترى اسم جهة الاتصال في الدردشة الخاصة بك.

3. قم بالتمرير لأسفل وانقر على قفل الدردشة، قم بالتبديل إلى قفل هذه الدردشة باستخدام Face ID.

4. انقر على زر "موافق" لتمكين مصادقة Face ID على واتساب.

5. بمجرد قفل الدردشة، اضغط على "عرض" للعثور عليها في علامة تبويب الدردشات المقفلة.

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