بنقرة زر.. ابعت لأصحابك موقعك على واتساب| الطريقة من هنا

سواء كنت من محبي تطبيق واتساب WhatsApp، أو لا تستطيع تحمل فكرة إضافتك إلى دردشة جماعية جديدة، فإن استخدامه لمشاركة موقعك يمكن أن يكون مفيدا للغاية في بعض الأحيان.

وإلى جانب إنه يوفر مكالمات مجانية لا نهاية لها، يساعدك واتساب على وصف مكانك أو موقعك الحالي، ويمكنه التأكد من توجهك مباشرة إلى زملائك بدلا من التواجد خارج المكان الخطأ.

وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك اختيار الوقت المحدد لمشاركة موقعك، لذلك لا داعي للقلق بشأن تتبعك في كل لحظة من النهار والليل، وبالإضافة إلى أنه يمكنك اختيار مشاركة موقعك مع أشخاص محددين أو مجموعة بأكملها.

كيفية مشاركة موقعك على واتساب مع أصدقائك

الخطوة الأولى: اذهب إلى إعدادات هاتفك.

الخطوة الثانية: انقر على خيار التطبيقات ثم حدد واتساب.

الخطوة الثالثة: قد ترى خيار الموقع location على الفور ضمن إعدادات واتساب، وإذا لم ترى ذلك قم بالنقر على خيار "الأذونات" permissions، ثم "الموقع" location.

الخطوة الرابعة: انقر على خيار "لا تسأل أبدا في المرة القادمة أو عندما أشارك أو أثناء استخدام التطبيق فقط أو دائما".

الخطوة الخامسة: افتح تطبيق واتساب وحدد المحادثة أو المجموعة التي تريد مشاركة موقعك معها.

الخطوة السادسة: انقر على رمز مشبك الورق بجوار زر الإرسال.

الخطوة السابعة: انقر على خيار "الموقع" من قائمة الخيارات المنبثقة، واختر المدة التي ترغب في مشاركة موقعك فيها بشكل عام.

الخطوة الثامنة: سيكون لديك بعد ذلك خيار "مشاركة الموقع المباشر" أو خيار "مشاركة موقعك الحالي" حدد أي منهم، وسيتمكن المستلم من رؤية موقعك المباشر على الخريطة.