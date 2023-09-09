عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بنقرة زر.. ابعت لأصحابك موقعك على واتساب| الطريقة من هنا

واتساب
واتساب

سواء كنت من محبي تطبيق واتساب WhatsApp، أو لا تستطيع تحمل فكرة إضافتك إلى دردشة جماعية جديدة، فإن استخدامه لمشاركة موقعك يمكن أن يكون مفيدا للغاية في بعض الأحيان.

وإلى جانب إنه يوفر مكالمات مجانية لا نهاية لها، يساعدك واتساب على وصف مكانك أو موقعك الحالي، ويمكنه التأكد من توجهك مباشرة إلى زملائك بدلا من التواجد خارج المكان الخطأ.

 

6 مزايا يفتقر إليها واتساب ليصبح الأقوى دون منافس

أخيرا.. صور وفيديوهات HD على واتساب | الطريقة هنا

وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك اختيار الوقت المحدد لمشاركة موقعك، لذلك لا داعي للقلق بشأن تتبعك في كل لحظة من النهار والليل، وبالإضافة إلى أنه يمكنك اختيار مشاركة موقعك مع أشخاص محددين أو مجموعة بأكملها.

كيفية مشاركة موقعك على واتساب مع أصدقائك

الخطوة الأولى: اذهب إلى إعدادات هاتفك.

الخطوة الثانية: انقر على خيار التطبيقات ثم حدد واتساب.

الخطوة الثالثة: قد ترى خيار الموقع location على الفور ضمن إعدادات واتساب، وإذا لم ترى ذلك قم بالنقر على خيار "الأذونات" permissions، ثم "الموقع" location.

الخطوة الرابعة: انقر على خيار "لا تسأل أبدا في المرة القادمة أو عندما أشارك أو أثناء استخدام التطبيق فقط أو دائما".

الخطوة الخامسة: افتح تطبيق واتساب وحدد المحادثة أو المجموعة التي تريد مشاركة موقعك معها.
الخطوة السادسة: انقر على رمز مشبك الورق بجوار زر الإرسال.

الخطوة السابعة: انقر على خيار "الموقع" من قائمة الخيارات المنبثقة، واختر المدة التي ترغب في مشاركة موقعك فيها بشكل عام.

الخطوة الثامنة: سيكون لديك بعد ذلك خيار "مشاركة الموقع المباشر" أو خيار "مشاركة موقعك الحالي" حدد أي منهم، وسيتمكن المستلم من رؤية موقعك المباشر على الخريطة.

واتساب WhatsApp مشاركة الموقع تطبيق واتسآب مشاركة الموقع في واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

جوري بكر ترزق بمولودها الأول بعد عام من الزواج

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

موضوعات متعلقة

إمكانيات أقوى.. هواوي تقهر سامسونج بهاتف جديد قابل للطي.. شاهد

بعد خسارتها 200 مليار دولار.. هل سينعش iPhone 15 خزائن آبل؟

حدث آيفون بسرعة.. ثغرة جديدة تصيب أجهزة آبل ببرامج تجسس خطيرة

هواوي تطلق هاتفها الأقوى بإمكانيات خارقة لا مثيل لها

مفاجأة في أسعار iPhone 15 Pro قبل الإعلان الرسمي عنها

ريلمي يتفوق على أوبو.. مقارنة شاملة بين Reno 10 وRealme GT 5

قبل الإطلاق الرسمي.. كل ما تريد معرفته عن هواتف iPhone 15 المنتظرة

بتصميم يشبه iPhone.. موبايل جديد من تكنو بكاميرا 50 ميجابكسل

ترشيحاتنا

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر

وزير الدفاع الإسرائيلي يتصل هاتفيا بنظيره المغربي بعد الزلزال

بعد جولة رئيس الوزراء.. آخر مستجدات العمل بالمتحف المصري الكبير

زلزال المغرب اليوم.. شيخ الأزهر يعزي أسر الضحايا ويتمنى الشفاء للمصابين

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

بعد فشل ضم محمد صلاح.. أغلى سيارات نجوم العالم بالدورى السعودى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

حمدى المرغني وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية.. شاهد

مسجد الكتبية والأسوار الحمراء.. زلزال المغرب يدمر آثار مراكش فهل تنقذها اليونسكو؟

بدء توافد النجوم لحضور حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

فيديو

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والايذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ