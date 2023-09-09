عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

6 مزايا يفتقر إليها واتساب ليصبح الأقوى دون منافس

واتساب
واتساب

يعد واتساب WhatsApp، منصة المراسلة الفورية الرائدة في العالم، نظرا لأنه يضم أكبر عدد من المستخدمين، إلى جانب عمل شركة “ميتا” Meta على تزويد التطبيق بالعديد من الميزات المتطورة لتحسين تجربة المراسلة.

ومع ذلك، فإن تطبيق واتساب ليس مثاليا، لا يزال بإمكانه القيام بعدة أشياء لتحسين تجربة المستخدم، لذا قمنا بتجميع عددا من الميزات التي يفتقر إليها التطبيق ويجب على شركة “ميتا” إضافتها أو ترقيتها لجعل تطبيقها الأقوى والأميز بين جميع تطبيقات المراسلة الأخرى.

 

منها بلدان عربية.. 7 دول يمنع فيها استخدام واتساب

شكله اتغير جدا.. شوف تصميم واتساب WhatsApp الجديد على أندرويد

أخيرا.. صور وفيديوهات HD على واتساب | الطريقة هنا

احذفه فورًا.. كيف تحمي سجل مكالمات واتساب من أعين المتطفلين؟

 

6 مزايا يفتقر إليها واتساب


1. منصة تخزين سحابية مدمجة مخصصة:

ربما صادفت هذه المشكلة مع واتساب وهي أن مساحة تخزين iCloud أو Google Drive ممتلئة، ولا يمكنك عمل نسخة احتياطية لمحادثاتك وفي حال إذا فقدت جهازك، فإنك ستفقد كل سجل الدردشة وملفات وسائط، لذا فهو بحاجة إلى ربطه بخدمة تخزين سحابية لتحميل جميع محادثاتك على غرار منافسه تيليجرام.

2. القدرة على استخدام أجهزة أساسية متعددة:

يتيح لك تطبيق واتساب الحصول على جهاز أساسي واحد فقط في كل مرة، على الرغم من أنه يمكنك استخدام نفس حساب واتساب على أجهزة متعددة عن طريق ربطها بجهازك الأساسي، إلا أن هناك بعض القيود الخطيرة تعرقل هذه الوظيفة منها :
- لا يمكنك سوى الحصول على 4 أجهزة مرتبطة فقط.
- لا يمكنك عرض المواقع المباشرة على جهاز مرتبط.
- لا يمكنك نشر تحديثات الحالة على جهاز مرتبط.
لذا يفتقر واتساب إلى إمكانية تشغيل حساب واحد في نفس الوقت على أكثر من جهاز دون قيود.

3. عدد أكبر من المشاركين في المجموعة:

لفترة طويلة، كان العدد الافتراضي للأشخاص الذين يمكن أن يكونوا في دردشة جماعية هو 256 شخصا، وزاد واتساب العدد إلى 512، وبعد إطلاق ميزة المجتمعات في عام 2022، رفع هذا العدد إلى 1024، هو في الحقيقة رقم جيد بالنسبة للأرقام السابقة.

 لكن بالنسبة لمنصة مراسلة أساسية تضم 2.7 مليار مستخدم نشط شهريا، لا تزال هناك إمكانية لإضافة المزيد من المشاركين في المجموعات، مقارنة بمنافسه تيليجرام الذي يمكن أن يسمح لمستخدميه بإضافة ما يصل إلى 200000 شخص في المجموعة أو القناة الواحدة.

4. تنسيق النص بدون لغات:

لسبب ما، لا يزال واتساب يستخدم لغات التنسيق مختلفة، على سبيل المثال، يؤدي وضع النص بين قوسين مع العلامات النجمية إلى تمييز النص المرسل بلون غامق، وإذا استخدمت شرطة سفلية على كلا الجانبين، فسيتم جعله مائلا.

وهذا ليس غير ضروري فحسب، بل إنه يعيق الحرية المطلقة لكيفية ظهور نصوصك، لأنه إذا كنت ترغب في وضع شيء ما بعلامتين نجميتين في مكان ما في رسالتك، فسيتم طباعته كما لو كنت تحاول تنسيق شيء ما.

5. رسائل محذوفة بدون تنبيه:

في عام 2017، قدم تطبيق واتساب ميزة تتيح لك حذف الرسائل حتى لا يتمكن المستلم من رؤيتها بعد الآن، كل ما عليك فعله هو الضغط لفترة طويلة على الرسالة والضغط على خيار “حذف” من بين الخيارات، ثم أطلق خيار “الحذف للجميع”، كل شيء يتعلق بخيار الحذف على واتساب يكون منطقيا إلا عندما يعلن عن حذف الرسالة، قد يكون ذلك لأسباب تتعلق بالخصوصية، لكن واتساب اختار ترك رسالة “تم حذف الرسالة” لإعلام المستخدمين بأنه تم حذف الرسالة، ولكنها ميزة حقا مزعجة عند يبدأ الآخرون بسؤالك ما الذي قمت بحذفه، لذا فأن واتساب بحاجة لإزالة هذا التنبيه بالفعل وجعل الرسائل المحذوفة تحتفي للأبد.

6. حجم أصغر للصورة داخل الصورة:

يمكن لتطبيق واتساب تشغيل مقاطع فيديو يوتيوب المرسلة كروابط في نافذة صورة داخل صورة، إنها ميزة رائعة يمكنك استخدامها للقيام بمهام متعددة دون مغادرة تطبيق الدردشة، المشكلة هي أن وضع الصورة داخل الصورة يتم فتحه في نافذة كبيرة تغطي جزء كبير من الشاشة، عند مقارنتها بخاصية صورة داخل صورة في تطبيق تيليجرام، يمكنك حقا رؤية مدى ضخامة حجم نافذة واتساب فهي تغطي كل المساحة المرئية تقريبا في حال إذا استخدمت لوحة المفاتيح، مما يجعل من المستحيل تقريبا استخدامه إذا كنت تريد الدردشة بكفاءة.

واتساب تطبيق WhatsApp تيليجرام مزايا واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

هزة أرضية محتملة في مصر بعد المغرب .. أول رد من البحوث الفلكية

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

موضوعات متعلقة

إمكانيات أقوى.. هواوي تقهر سامسونج بهاتف جديد قابل للطي.. شاهد

بعد خسارتها 200 مليار دولار.. هل سينعش iPhone 15 خزائن آبل؟

حدث آيفون بسرعة.. ثغرة جديدة تصيب أجهزة آبل ببرامج تجسس خطيرة

هواوي تطلق هاتفها الأقوى بإمكانيات خارقة لا مثيل لها

مفاجأة في أسعار iPhone 15 Pro قبل الإعلان الرسمي عنها

ريلمي يتفوق على أوبو.. مقارنة شاملة بين Reno 10 وRealme GT 5

قبل الإطلاق الرسمي.. كل ما تريد معرفته عن هواتف iPhone 15 المنتظرة

مش هيفوتك اللايف.. كيفية تمكين وضع «الصورة داخل الصورة» على تيك توك

ترشيحاتنا

ورطة.. مفاجأة عن انتقال محمد صلاح للاحتراف في السعودية

أرخص سيارة كهربائية فى مصر.. اعرف بكام

اِعرف كام حسب طبيعة المشروع | شروط قروض صندوق التنمية المحلية

والدة فقيدة ديابات سوهاج: ابنتي كانت حاسة إنها هتموت وشالت سريرها من شهر

بسبب كولر | استقالة طبيب الأهلي

فتح مجالها الجوي.. قرار عاجل من الجزائر بشأن المغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الزلزال.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بإطلالة على البحر

بعد زلزال المغرب.. كيف يحمى ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم خلال الهزات الأرضية

بعد المشاركة في سفاح الجيزة.. 10 إطلالات لـ داليا شوقي أثارت الجدل

لتصحيح الرؤية| معلومات لا تعرفها من قبل عن عملية الليزك

فيديو

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ