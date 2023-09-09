6 مزايا يفتقر إليها واتساب ليصبح الأقوى دون منافس

يعد واتساب WhatsApp، منصة المراسلة الفورية الرائدة في العالم، نظرا لأنه يضم أكبر عدد من المستخدمين، إلى جانب عمل شركة “ميتا” Meta على تزويد التطبيق بالعديد من الميزات المتطورة لتحسين تجربة المراسلة.

ومع ذلك، فإن تطبيق واتساب ليس مثاليا، لا يزال بإمكانه القيام بعدة أشياء لتحسين تجربة المستخدم، لذا قمنا بتجميع عددا من الميزات التي يفتقر إليها التطبيق ويجب على شركة “ميتا” إضافتها أو ترقيتها لجعل تطبيقها الأقوى والأميز بين جميع تطبيقات المراسلة الأخرى.

6 مزايا يفتقر إليها واتساب



1. منصة تخزين سحابية مدمجة مخصصة:

ربما صادفت هذه المشكلة مع واتساب وهي أن مساحة تخزين iCloud أو Google Drive ممتلئة، ولا يمكنك عمل نسخة احتياطية لمحادثاتك وفي حال إذا فقدت جهازك، فإنك ستفقد كل سجل الدردشة وملفات وسائط، لذا فهو بحاجة إلى ربطه بخدمة تخزين سحابية لتحميل جميع محادثاتك على غرار منافسه تيليجرام.

2. القدرة على استخدام أجهزة أساسية متعددة:

يتيح لك تطبيق واتساب الحصول على جهاز أساسي واحد فقط في كل مرة، على الرغم من أنه يمكنك استخدام نفس حساب واتساب على أجهزة متعددة عن طريق ربطها بجهازك الأساسي، إلا أن هناك بعض القيود الخطيرة تعرقل هذه الوظيفة منها :

- لا يمكنك سوى الحصول على 4 أجهزة مرتبطة فقط.

- لا يمكنك عرض المواقع المباشرة على جهاز مرتبط.

- لا يمكنك نشر تحديثات الحالة على جهاز مرتبط.

لذا يفتقر واتساب إلى إمكانية تشغيل حساب واحد في نفس الوقت على أكثر من جهاز دون قيود.

3. عدد أكبر من المشاركين في المجموعة:

لفترة طويلة، كان العدد الافتراضي للأشخاص الذين يمكن أن يكونوا في دردشة جماعية هو 256 شخصا، وزاد واتساب العدد إلى 512، وبعد إطلاق ميزة المجتمعات في عام 2022، رفع هذا العدد إلى 1024، هو في الحقيقة رقم جيد بالنسبة للأرقام السابقة.

لكن بالنسبة لمنصة مراسلة أساسية تضم 2.7 مليار مستخدم نشط شهريا، لا تزال هناك إمكانية لإضافة المزيد من المشاركين في المجموعات، مقارنة بمنافسه تيليجرام الذي يمكن أن يسمح لمستخدميه بإضافة ما يصل إلى 200000 شخص في المجموعة أو القناة الواحدة.

4. تنسيق النص بدون لغات:

لسبب ما، لا يزال واتساب يستخدم لغات التنسيق مختلفة، على سبيل المثال، يؤدي وضع النص بين قوسين مع العلامات النجمية إلى تمييز النص المرسل بلون غامق، وإذا استخدمت شرطة سفلية على كلا الجانبين، فسيتم جعله مائلا.

وهذا ليس غير ضروري فحسب، بل إنه يعيق الحرية المطلقة لكيفية ظهور نصوصك، لأنه إذا كنت ترغب في وضع شيء ما بعلامتين نجميتين في مكان ما في رسالتك، فسيتم طباعته كما لو كنت تحاول تنسيق شيء ما.

5. رسائل محذوفة بدون تنبيه:

في عام 2017، قدم تطبيق واتساب ميزة تتيح لك حذف الرسائل حتى لا يتمكن المستلم من رؤيتها بعد الآن، كل ما عليك فعله هو الضغط لفترة طويلة على الرسالة والضغط على خيار “حذف” من بين الخيارات، ثم أطلق خيار “الحذف للجميع”، كل شيء يتعلق بخيار الحذف على واتساب يكون منطقيا إلا عندما يعلن عن حذف الرسالة، قد يكون ذلك لأسباب تتعلق بالخصوصية، لكن واتساب اختار ترك رسالة “تم حذف الرسالة” لإعلام المستخدمين بأنه تم حذف الرسالة، ولكنها ميزة حقا مزعجة عند يبدأ الآخرون بسؤالك ما الذي قمت بحذفه، لذا فأن واتساب بحاجة لإزالة هذا التنبيه بالفعل وجعل الرسائل المحذوفة تحتفي للأبد.

6. حجم أصغر للصورة داخل الصورة:

يمكن لتطبيق واتساب تشغيل مقاطع فيديو يوتيوب المرسلة كروابط في نافذة صورة داخل صورة، إنها ميزة رائعة يمكنك استخدامها للقيام بمهام متعددة دون مغادرة تطبيق الدردشة، المشكلة هي أن وضع الصورة داخل الصورة يتم فتحه في نافذة كبيرة تغطي جزء كبير من الشاشة، عند مقارنتها بخاصية صورة داخل صورة في تطبيق تيليجرام، يمكنك حقا رؤية مدى ضخامة حجم نافذة واتساب فهي تغطي كل المساحة المرئية تقريبا في حال إذا استخدمت لوحة المفاتيح، مما يجعل من المستحيل تقريبا استخدامه إذا كنت تريد الدردشة بكفاءة.