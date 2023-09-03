احذفه فورًا.. كيف تحمي سجل مكالمات واتساب من أعين المتطفلين؟

يقوم تطبيق واتساب WhatsApp بتتبع جميع مكالماتك، بما في ذلك اسم جهة الاتصال والتاريخ والوقت والمدة، يمكن أن يكون هذا مفيدا لأشياء مثل الحصول على تفاصيل رقم الهاتف أو التحقق من مدة المكالمة، ومع ذلك، يمكن أن يثير ذلك أيضًا مخاوف تتعلق بالخصوصية إذا قام شخص ما بالتطفل على هاتفك.

أفضل طريقة لمعالجة هذا الموقف هي مسح سجلات مكالمات واتساب نهائيًا من على هاتفك، لذا سنوضح لك فيما يلي كيفية حذف سجل مكالمات واتساب.



كيفية مسح سجلات مكالمات واتساب على الهاتف المحمول



تتيح لك المكالمات الصوتية عبر واتساب البقاء على اتصال مع أحبائك، ولكنها يمكنها أيضًا إنشاء الكثير من بيانات سجل المكالمات، إذا كنت تريد حماية خصوصيتك أو البدء من جديد بسجل مكالمات واتساب، فيمكنك مسح سجلات مكالمات واتساب، ولحذف سجلات مكالمات واتساب على نظام أندرويد، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتشغيل واتساب واضغط على علامة تبويب المكالمات.

2. انقر على ثلاث نقاط في الزاوية اليمنى العليا واختر مسح سجل المكالمات.

3. إذا كنت تريد حذف مكالمة فردية من سجل المكالمات، فانقر مع الاستمرار فوق المكالمة التي تريد حذفها، ثم انقر فوق أيقونة سلة المهملات في الزاوية اليمنى العليا.

حذف سجلات مكالمات واتساب على أندرويد

إذا كنت تستخدم واتساب على هواتف آيفون، فاتبع الخطوات التالية بدلاً من ذلك:

1. افتح واتساب، ثم اضغط على تبويب المكالمات.

2. اضغط على “تحرير” في الزاوية اليسرى العليا.

3. اضغط على “مسح” في الزاوية اليمنى العليا لحذف سجل المكالمات بالكامل.

4. لحذف مكالمة فردية، اسحب لليسار على المكالمة التي تريد حذفها، ثم انقر فوق حذف.

حذف سجلات مكالمات واتساب على آيفون

كيفية حذف مكالمة واتساب على تطبيق سطح المكتب



لا يسمح لك تطبيق واتساب لسطح المكتب بحذف سجل المكالمات بالكامل، ولكن يمكنك حذف المكالمات الفردية فقط، اتبع هذه الخطوات لمسح سجل المكالمات الخاص بك على تطبيق سطح المكتب:

- قم بتشغيل تطبيق واتساب WhatsApp Desktop وانقر على أيقونة المكالمات في الشريط الجانبي الأيسر.

- انقر بزر الماوس الأيمن فوق المكالمة التي تريد حذفها واختر حذف.