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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جربها فورا.. 3 إعدادات مخفية في واتساب هتعلى جودة مكالماتك 100%

واتسآب
واتسآب

يستخدم تطبيق واتساب WhatsApp، مليارات الأشخاص حول العالم للبقاء على اتصال مع أحبائهم وأصدقائهم عبر الرسائل القصيرة، وبصرف النظر عن الرسائل النصية والملاحظات الصوتية، يلجأ الكثيرون إلى المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.

وبحسب ما ذكرع موقع صحيفة "the sun" البريطانية، يسهل تطبيق واتساب البقاء على اتصال بالطرق التقليدية القديمة وعبر إجراء مكالمات الفيديو مجانا، فإذا كنت تستخدم هذه الميزة ولاحظت أن الاتصال الذي تجريه ليس جيدا، فقد تكون هناك بعض الإعدادات المخفية وراء ذلك.

 

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الإعداد الأول: قم بإيقاف استخدام بيانات أقل للمكالمات:

يحتوي تطبيق واتساب على ميزة مفيدة تتيح لك تقليل استخدام البيانات أثناء إجراء للمكالمات، ولكن هذا سيكون له تأثير على جودة المكالمة، لذا قد ترغب في إيقاف تشغيله.


ولكن ضع في اعتبارك أنه عند إيقاف تشغيله، ستستخدم المزيد من البيانات عند إجراء مكالماتك، عندما لا تكون متصلا بشبكة الواي فاي Wi-Fi، لذا تأكد من أن هذا لن يقضي على باقة بيانات الإنترنت خاصتك، كل ما عليك فعله هو:

- افتح تطبيق واتساب وانتقل إلى الإعدادات Settings.
- حدد التخزين والبيانات Storage and Data، ثم تأكد من إيقاف تشغيل استخدام بيانات أقل للمكالمات Use Less Data for Calls.

الإعداد الثاني: قم بإيقاف تشغيل موفر البطارية:


يحتوي كل من هواتف آيفون وأندرويد على أوضاع توفير طاقة البطارية لتجنيبك انخفاض طاقة جهازك بسرعة، حيث يعمل هذا الخيار عن طريق تقييد وظائف جهازك إلى الحد الأدنى، مما قد يؤثر على جودة المكالمات، لذا قد يكون من المفيد إيقاف تشغيل هذه الميزة طوال مدة مكالمتك على واتساب.

الإعداد الثالث: إغلاق تطبيقات الخلفية:


إذا كان لديك عدد كبير من التطبيقات التي تعمل في الخلفية، فقد يؤدي ذلك أيضا إلى إرهاق هاتفك الذكي، لذا قم بإغلاق أي تطبيق لا تستخدمه على هاتفك، ومن المفترض أن يساعد ذلك في رفع جودة مكالماتك لـ 100%.

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