لو مش عايز حد يعرف.. 4 طرق هتخليك تشوف استوري واتساب في السر

يمكن لمستخدمي أندرويد وآيفون مشاهدة حالات جهات اتصالهم على واتساب WhatsApp، بشكل سري دون إعلام الطرف الآخر بأنهم قاموا برؤيتها، ويمكنهم ذلك بسهولة من خلال تعطيل علامات القراءة أو عدم الاتصال بالإنترنت.

ولحسن الحظ، ههناك خيار آخر لمستخدمي أندرويد يمكنهم من خلاله عرض حالة واتساب من خلال مدير الملفات في هواتفهم، كما يمكنهم أيضا الوصول إلى WhatsApp Web في وضع التصفح المتخفي من خلال جهاز الكمبيوتر لمشاهدة حالة جهة اتصال ما دون إخباره، إليك كيفية مشاهدة حالة واتساب سرا دون أن يعرف صاحبها.

4 طرق لمشاهدة حالة واتساب سرا على أندرويد وآيفون

أولا: إيقاف ميزة علامات القراءة:

يسمح واتساب لمستخدمي أندرويد وآيفون بقراءة الرسائل المستلمة على النظام الأساسي دون معرفة الطرف الآخر، بشكل خاص عن طريق إيقاف تشغيل علامتي ايصالات القراءة (العلامات الزرقاء المزدوجة)، وتضمن هذه الميزة أيضا عدم ظهور اسمك في سجل المستخدم عند مشاهدة حالة واتساب الخاصة به، إليك كيفية تعطيل ميزة إيصالات القراءة على واتساب:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك المحمول.

الخطوة الثانية: انتقل إلى قائمة الإعدادات.

الخطوة الثالثة: اضغط على خيار الخصوصية.

الخطوة الرابعة: قم بالتمرير لأسفل إلى خيار إيصالات القراءة.

الخطوة الخامسة: قم بإيقاف تشغيل الميزة من خلال تبديل زر التعطيل بجوار خيار إيصالات القراءة.

4 طرق لمشاهدة حالة واتساب سرا على أندرويد وآيفون

ثانيا: عدم الاتصال بالإنترنت:

ولعل أقدم خدعة في واتساب، هي فصل هاتفك عن شبكة الإنترنت أو تشغيل وضع الطائرة، مما يتيح لك التحقق من حالة واتساب الخاصة بأي من جهات الاتصال الخاصة بك دون السماح لهم بمعرفة ذلك، إليك كيفية فصل هاتفك عن الاتصال بالإنترنت أو تشغيل وضع الطائرة:

- اسحب لأسفل من الزاوية اليمنى العليا على هاتف آيفون لفتح مركز التحكم> ثم اضغط على أيقونات بيانات الجوال وWi-Fi لإيقاف تشغيلها، أو بدلا من ذلك، اضغط على أيقونة وضع الطائرة لتشغيله.

- على أندرويد: اسحب لأسفل من الأعلى لفتح لوحة الإعدادات السريعة> اضغط على الإنترنت وقم بإيقاف تشغيل مفتاح التبديل لبيانات الهاتف المحمول وشبكة Wi-Fi أو انقر فوق وضع الطائرة وقم بتشغيل مفتاح التبديل للانتقال إلى وضع عدم الاتصال.

4 طرق لمشاهدة حالة واتساب سرا على أندرويد وآيفون

ثالثا: العرض من خلال مدير الملفات:

إذا كان لديك هاتف محمول يعمل بنظام أندرويد، فيمكنك العثور على جميع ملفات واتساب بما في ذلك حالات جهات الاتصال الخاصة بك المحفوظة في مجلد على مدير الملفات بجهازك، لن يؤدي الوصول إلى حالة شخص ما من خلال مدير الملفات إلى إشعاره لأنك لا تفتحه مباشرة من التطبيق، إليك كيفية عرض حالة واتساب الخاصة بجهات الاتصال الخاصة بك من خلال مدير الملفات على أندرويد:

1. انتقل إلى وحدة التخزين الداخلية لإدارة الملفات.

2. انتقل إلى مجلد واتساب.

3. افتح مجلد الوسائط ثم الحالات لرؤية الصور أو مقاطع الفيديو التي شاركتها جهات الاتصال كحالة واتساب، إذا لم يكن المجلد مرئيا على هاتفك، قم بتمكين "إظهار الملفات المخفية" من إعدادات مدير الملفات.

4 طرق لمشاهدة حالة واتساب سرا على أندرويد وآيفون

رابعا: مشاهدة استورى واتساب عبر الويب:

يمكن لأولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى جهاز كمبيوتر شخصي، الوصول إلى واتساب ويب WhatsApp Web في وضع التصفح المتخفي لعرض حالة أي شخص في قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم دون رؤيتهم. إليك الطريقة:

1. قم بتشغيل متصفح Chrome على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي وافتح علامة تبويب جديدة للتصفح المتخفي.

2. اذهب إلى الموقع الرسمي لـ واتساب ويب واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لربط جهازك.

3. بمجرد تسجيل الدخول إلى حسابك، انقر على أيقونة الحالة واترك تحميل الحالات.

4. قم بإيقاف تشغيل Wi-Fi على الكمبيوتر.

5. اعرض الحالة في وضع عدم الاتصال ثم أغلق علامة تبويب التصفح المتخفي.