استخدمها فورا.. 5 ميزات في واتساب WhatsApp هتسهل عليك كتير

أطلق تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب على مدار الفترة الماضية عددا من الميزات الجديدة والتي كانت تعد الأكثر انتظارا من قبل المستخدمين الذين يبلغ عددهم أكثر من 2 مليار مستخدم، حيث وفرت هذه الميزات على المستخدمين الكثير من الوقت والجهد وأيضا مزيد من التحكم والخصوصية.

وبحسب موقع The Indian Express فإن تطبيق WhatsApp واتساب قد أصدر ميزات مثل التعديل على الرسائل و كتم صوت المكالمات الخاصة المتصلين غير المعروفين والتي كانت تسبب مشكلات كبيرة للمستخدمين في السابق، ونعرض عددا من أفضل الميزات التي أطلقها واتساب والتي عليك استخدامها فورا :

إرسال صور عالية الوضوح

وقام واتساب بتمكين خيار يسمح للمستخدمين بإرسال صور عالية الدقة (HD) مباشرة على واتساب للحفاظ على جودة الصورة وتفاصيلها، حيث يمكن للمستخدمين الآن إرسال صورة عالية الدقة على التطبيق من هواتف آيفون وأندرويد.

كتم صوت المتصلين غير المعروفين

ويسمح تطبيق واتساب بكتم المكالمات تلقائيًا من أرقام غير معروفة لتعزيز الخصوصية، حيث يمكن للمستخدمين في الوقت الحالي تمكين خيار كتم صوت المكالمات غير المعروفة للابتعاد عن مكالمات الصوت والفيديو غير المرغوب فيها من الغرباء.

التعديل على الرسائل

ويمكنك تطبيق واتساب في الوقت الحالي التعديل على الرسائل بعد إرسالها، حيث تسمح المنصة للمستخدمين بتحرير رسالة نصية، ومع ذلك، لا يمكن تحرير رسالة نصية إلا في غضون 15 دقيقة، وعندما يتم التعديل على الرسالة، سيتم إبلاغ المستلم بأنه تم تعديلها.

تأمين الدردشات الخاصة

يدعم تطبيق واتساب قفل الدردشة، حيث يمكن للمستخدمين قفل محادثات معينة، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال المصادقة، وهذا يضيف طبقة إضافية من الخصوصية، خاصة لأولئك الذين قد يضطرون إلى مشاركة هواتفهم الذكية مع أشخاص آخرين.

رسائل فيديو فورية

ويمكنك الرد على رسالة بفيديو قصير على الواتساب، وتتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين إرسال مقاطع فيديو قصيرة أثناء التحدث مع الأصدقاء والعائلات، مما يضيف بُعدًا جديدًا لتجربة الدردشة على تطبيق واتساب.