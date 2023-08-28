لم تكن تعرفها من قبل.. ميزات في WhatsApp واتساب ستبهرك

يحتوي تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp واتساب على عدد كبير من الميزات القيمة والتي يمكنها توفير الوقت والجهد وكذلك الخصوصية، إلا أن هناك الكثير من المستخدمين قد لا يعرفون أغلب الميزات.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عددا من أفضل ميزات واتساب التي يمكنها مساعدتك في جعل التطبيق أفضل وتوفير تجربة استخدام جيدة، ونعرض عددا منها فيما يلي:

استخدم "وضع التخفي" في واتساب



ويسمح وضع التخفي بإخفاء ما إذا كنت متصلاً بالإنترنت أم لا، أو اختيار من يمكنه معرفة ما إذا كنت متصلاً بالإنترنت.

وللتمكين، انتقل إلى "الخصوصية" في الإعدادات واختر "من يمكنه رؤية عندما أكون متصلاً بالإنترنت"، واضبط الإعدادات على "آخر ظهور" لاستبعاد جهات الاتصال التي لا تريد رؤيتها عندما تكون متصلاً بالإنترنت.

إما ذلك أو قم بتعيينه على "لا أحد" وبعد ذلك لن يتمكن أحد من معرفة ما إذا كنت متصلاً بالإنترنت أم لا.

تعرف على الدردشات التي تشغل المساحة الأكبر

وهناك دردشات يميل فيها الأشخاص إلى إرسال صور ومقاطع فيديو كل فترة قصيرة، ولمعرفة لدردشات التي تشغل المساحة الأكبر :

انتقل إلى الإعدادات ثم التخزين والبيانات ثم إدارة التخزين، ويمكنك رؤية قائمة بمحادثاتك التي تشغل أكبر مساحة.

أوقف واتساب عن استخدام بياناتك لتوفير باقة الإنترنت

يمكنك إيقاف تنزيل واتساب للملفات الكبيرة وكذلك التحكم في مقدار البيانات التي يستخدمها في المكالمات.

انتقل إلى الإعدادات ثم التخزين والبيانات، ويمكنك تحديد الملفات التي سيقوم واتساب بتنزيلها عبر شبكة الهاتف افتراضيًا، ثم ضبطه على تنزيل الصور فقط، كما يمكنك أيضًا تحديد خيار لاستخدام بيانات أقل للمكالمات.

إيقاف تشغيل "آخر ظهور" أو last seen

إذا كنت لا تريد أن يعرف أصدقاؤك أو زملائك في العمل متى تكون متصلاً بالإنترنت، فيمكنك إيقاف وقت "آخر ظهور" أو last seen على تطبيق واتساب.

للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات ثم الخصوصية، ويمكنك تعيين "آخر ظهور" للجميع، أو لا أحد، أو جهات الاتصال الخاصة بي، أو "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء جهات الاتصال التي لا تريدها، مما يسمح لك باستبعاد أشخاص محددين.

البحث في جميع الدردشات في وقت واحد

إذا كنت تعلم أن شخصًا ما أرسل إليك بعض المعلومات، ولكنك لا تستطيع تذكر في أي محادثة كان فيها، فيمكنك البحث في جميع رسائلك مرة واحدة.

في تطبيق واتساب على هواتف آيفون: اسحب للأسفل للوصول إلى شريط البحث.

وعلى هواتف أندرويد : فقط اضغط على العدسة المكبرة.

إجراء مكالمة فيديو تصل إلى 32 شخصًا في وقت واحد

وإذا كنت تريد أن تتحول محادثات واتساب الخاصة بك إلى مؤتمر فيديو على غرار تطبيق مكالكات الفيديو Zoom، فيمكنك الاتصال بما يصل إلى 32 شخصًا في وقت واحد.

ما عليك سوى النقرعلى دردشة جماعية على واتساب، وإذا كانت مجموعتك تضم أقل من 32 عضوًا، فانقر على أيقونة مكالمة الفيديو في أعلى الزاوية اليمنى .

وإذا كان هناك أكثر من 32 شخصًا، فاضغط على أيقونة Group Call وحدد الأشخاص الذين تريد دعوتهم.