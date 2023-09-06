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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شكله اتغير جدا.. شوف تصميم واتساب WhatsApp الجديد على أندرويد

واتساب
واتساب

يعد واتساب WhatsApp، من أكبر خدمات المراسلة في العالم، ولكنه أيضا يتمتع بنفس التصميم المرئي منذ سنوات عديدة، ومع ذلك، قد يحصل التطبيق الأشهر على إعادة تصميم كبيره ومذهلة، ليغير شكل التطبيق المتعارف عليه حاليا على أجهزة أندرويد.

ووفقا لما ذكره موقع "9to5google"، اكتشف فريق WABetaInfo أن إصدار واتساب رقم 2.23.13.16 على نظام أندرويد، يحتوي على تصميم جديد في تحديثه.

 

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تصميم جديد من واتساب في الطريق إليك

وأوضح الموقع المتخصص في رصد مزايا واتساب الجديدة، أن تطبيق المراسلة تخلص من تصميمه القديم الذي يتمثل في شريط علوي باللون الأخضر الداكن في واجهة المستخدم ويستبدله بتصميم أبيض باهت مع شعار واتساب البارز في الجزء العلوي بدلا من النص العادي السابق.

وتظهر لقطة الشاشة التي شاركها "WABetaInfo"، أن تصميم واتساب الجديد ينقل معظم عناصر القسم الرئيسية إلى واجهة المستخدم السفلية، ويعرض الشريط السفلي الدردشات والحالة والمجتمعات والمكالمات، فهو يتميز بتصميم أكثر وضوحًا من المظهر الحالي، ويتناسب أيضا مع زر البدء في المحادثة الجديدة.

تصميم واتساب الجديد على أندرويد

وقد ظهرت الواجهة السفلية لأول مرة في إصدار تجريبي من واتساب، طرح في شهر يونيو الماضي ولكن لم تتوفر بشكل عام لأغلب مستخدمي الإصدار التجريبي.

ويوفر تصميم واتساب المعاد تصميمه، أقسام جديدة في أعلى قائمة الدردشات، مع فلاتر لجميع الدردشات والرسائل غير المقروءة والدردشات الشخصية والدردشات التجارية، هذه الأقسام غير متاحة لمعظم المستخدمين حاليا، ولكنها ظهرت في إصدارات أخرى من إعادة التصميم القادمة.

ومن غير الواضح متى قد يتم إطلاق هذا التصميم الجديد لجميع المستخدمين، ولكنه بالتأكيد تعديل يغير مظهر التطبيق بشكل عام.

الجدير بالذكر أن واتساب غالبا ما يقدم ميزات جديدة كل فترة تجلب تغييرات مطلوبة بشدة لاستخدامات التطبيق المختلفة بشكل يومي، حيث يضيف الكثير منها وظائف جديدة إلى خدمة المراسلة، من أجل تحسين إنتاجية وتجربة المستخدم الشاملة.

وإلى جانب إعادة التصميم، من المقرر أن تصل بعض التحديثات الجديدة إلى تطبيق واتساب قبل نهاية العام الجاري، من بين أحدث المزايا التي تم إطلاقها إلى خدمة المراسلة مؤخرا ميزة مشاركة الشاشة في مكالمات الفيديو و ميزة إرسال صور عالية الجودة وميزة محادثات صوتية في مجموعات وميزة مخصصة لإنشاء مجموعات بدون أسماء.

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