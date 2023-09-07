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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخيرا.. صور وفيديوهات HD على واتساب | الطريقة هنا

واتساب
واتساب

قبل بضعة أسابيع، أعلن مارك زوكربيرج أن تطبيق واتساب WhatsApp، يعمل على تطوير ميزة مخصصة لمشاركة الصور عالية الدقة، وسيتبعها أيضا إمكانية إرسال مقاطع الفيديو عالية الدقة قريبا.

واعتبارا من اليوم، سيمكن مستخدمي واتساب من إرسال الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة، حيث أكدت شركة "ميتا" Meta الأمريكية، لموقع The Verge أن ميزتي الصور عالية الدقة ومقاطع الفيديو عالية الدقة أصبحت متاحة حاليا على التطبيق للجميع.

 

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واتساب يدعم رسميا إرسال الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة
 

وقال المتحدث باسم واتساب، إيلي هيتريك، لموقع The Verge في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "لقد تم نشر كل من الصور عالية الدقة ومقاطع الفيديو عالية الدقة على مستوى العالم".

ونشرت الشركة أيضا مقطع فيديو ترويجيا عبر حستب واتساب الرسمي على ثريدز، في وقت سابق من اليوم لتشجيع المستخدمين على "مشاركة اللحظات الملحمية" مع الميزة الجديدة، والتي كانت متاحة لمختبري النسخة التجريبية خلال الأشهر القليلة الماضية.

واتساب يدعم رسميا إرسال الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة

وأوضحت "ميتا"، أنه بعد تحديد صورة أو مقطع فيديو لإرساله من ألبوم الكاميرا، من المفترض أن يظهر زر “HD” أعلى الشاشة -على يسار أداة الاقتصاص- بمجرد تحديد هذا، ستظهر قائمة تطالبك بتحديد "الجودة القياسية" أو "جودة HD".

ولكن إذا كنت لا ترى هذا الزر بعد، قم بتحديث تطبيق واتساب الخاص بك إلى أحدث إصدار، للحصول على إمكانية إرسال صورة عالية الجودة الميزة التي طال انتظارها.

وفي السابق، كان بإمكان مستخدمي واتساب فقط إرسال الصور بجودة مضغوطة للغاية، مما أعطى التطبيق عيبا كبيرا مقارنة بالخدمات المنافسة مثل iMessage.

وتأتي الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة وسط عدد من التحديثات المهمة الأخرى التي يبدو أنها ستجعل WhatsApp أكثر قدرة على المنافسة في مجال الأعمال. أصدرت Meta مؤخرًا إصدارًا أصليًا من التطبيق لنظام التشغيل macOS، والذي يدعم مكالمات الفيديو لما يصل إلى ثمانية مشاركين ومكالمات صوتية لما يصل إلى 32. أصبحت مشاركة الشاشة متاحة حديثًا للنظام الأساسي، وكذلك الدردشات الجماعية غير المسماة.

ولمشاركة صور ومقاطع الفيديو عالية الدقة على واتساب، افتح الدردشة التي تريد مشاركة الوسائط معها> اضغط على رمز المشبك بجوار مربع الإرسال> ومن قائمة الخيارات المنبثقة انقر على خيار “المعرض”> حدد الصورة أو الفيديو الذي تريد مشاركته> قبل الضغط على زر "إرسال"> انقر على زر HD أعلى الشاشة> ثم اضغط على زر "إرسال" وسيقوم واتساب بإرسال وسائطك بجودة واضحة.

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