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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آخرها الرموز السرية.. 7 ميزات حماية ستفاجأ من وجودها على واتساب

واتساب
واتساب

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، باستمرار على تعزيز ميزات الخصوصية على منصته؛ مما يوفر للمستخدمين بيئة آمنة للتواصل مع أحبائهم، وتقول منصة التواصل الاجتماعي إن التزامها الثابت في الحفاظ على هذه البيئة الآمنة؛ يكمن في تطوير الميزات التي تعطي الأولوية للخصوصية، وتمكين المستخدمين من إدارة سلامتهم وسريتهم على الإنترنت بشكل استباقي.

وباستخدام التشفير الشامل كإجراء أساسي لضمان أمان المكالمات والرسائل، فإن واتساب يعمل باستمرار على تعزيز ضمانات الخصوصية، حيث تمنح مثل هذه التحسينات المستخدمين سيطرة أكبر على اتصالاتهم مع العائلة والأصدقاء، مما يعزز حماية تفاعلاتهم الشخصية، لذلك سنوضح لك فيما يلي 7 ميزات لتطبيق واتساب ستساعد في حماية محادثاتك الخاصة.

 

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ويشار إلى أن واتساب يختبر حاليا ميزة خصوصية جديدة، من شأنها أن تسمح للمستخدمين باختيار كلمة مرور مخصصة لمجلد الدردشة المحمي الخاص بهم، مما يوفر للتطبيق طبقة أخرى من الأمان، حيث ستتيح ميزة الرموز السرية إنشاء رمز سري لمجلد الدردشة المحمي الخاص بمستخدمي واتساب على أندرويد.

مزايا في واتساب تساعد في حماية محادثاتك الخاصة

 

قفل الدردشة


تعد ميزة قفل الدردشة بحماية محادثات واتساب الخاصة بكلمة مرور، بمجرد تأمين الدردشات، يتم تخزينها في مجلد منفصل وعندما يقوم شخص ما بإرسال رسالة إليك، يتم قفل تلك الدردشة بحيث لا يرى أحد تلك الرسائل في حال كان شخص ما ممسكا بهاتفك.


اختفاء الرسائل وعرضها مرة واحدة


لمزيد من الخصوصية لمحادثاتك، يمكنك تشغيل ميزة الرسائل التي تختفي، حيث يتيح لك خيار العرض مرة واحدة على واتساب مشاركة الصور أو الوسائط التي لا تحتاج إلى سجل رقمي دائم، أو حتى حظر لقطة الشاشة لخيار العرض لمرة واحدة بحيث لا يتحكم أحد سواك في الرسائل التي ترسلها.


فحص الخصوصية


ترشدك هذه الميزة خطوة بخطوة عبر إعدادات الخصوصية المهمة لمساعدتك في اختيار مستوى الحماية المناسب، كل ذلك في مكان واحد على واتساب، سيؤدي تحديد "بدء الفحص" في إعدادات الخصوصية لديك إلى التنقل عبر طبقات خصوصية متعددة تعمل على تعزيز أمان رسائلك ومكالماتك ومعلوماتك الشخصية.
 

إعدادات الخصوصية


تتيح إعدادات الخصوصية لمستخدمي واتساب التحكم في من يمكنه رؤية تفاصيلهم الشخصية على التطبيق، حيث يمكن للمستخدمين التحكم في بياناتهم الشخصية مثل: صورة الملف الشخصي، وحالة آخر ظهور، وحالة الاتصال بالإنترنت، وحول، والحالة، وتحديد من يراها من بين التفضيل بين 4 خيارات هي: الجميع، أو جهات الاتصال فقط، أو تحديد جهات الاتصال أو لا أحد، يمكنك أيضا التحكم في تواجدك عبر الإنترنت من خلال تحديد من يمكنه رؤية اتصالك بالإنترنت ومن لا يمكنه رؤيته.


إعدادات خصوصية المجموعة
 

يتيح إعداد الخصوصية ونظام الدعوة الجماعية في واتساب للمستخدمين تحديد من يمكنه إضافتهم إلى المجموعات، إذا وجدت نفسك في دردشة جماعية لا تعرف أعضاء أو من أضافك بها، فيمكنك اختيار الخروج من المجموعة بشكل خاص دون الحاجة إلى إخطار الجميع.


إسكات المتصلين غير المعروفين


تتيح هذه الميزة للمستخدمين التحكم في المكالمات الغريبة الواردة إلى التطبيق، تساعد هذه الميزة على فحص البريد العشوائي وعمليات الاحتيال والمكالمات الواردة من أشخاص غير معروفين تلقائيا لزيادة الحماية، وفي حال تفعيلها لن يتم رنين هذه المكالمات على هاتفك ولكنها ستكون مرئية في قائمة المكالمات الخاصة بك، في حالة ما إذا تبين أنها شخص مهم.


حظر والإبلاغ عن الحسابات المشبوهة


يوفر واتساب طريقة بسيطة للمستخدمين تمكنهم من حظر الحساب أو الإبلاغ عنه إلى فريق واتساب، لن تتمكن جهات الاتصال أو الأرقام المحظورة من الاتصال بك أو إرسال رسائل إليك بعد ذلك.

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