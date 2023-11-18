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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قنوات واتساب تتجاوز نصف مليار مستخدم نشط شهريا

قنوات واتساب تتجاوز
قنوات واتساب تتجاوز نصف مليار مستخدم نشط شهريا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، عن تجاوز ميزة قنوات واتساب WhatsApp Channels، عدد 500 مليون مستخدم نشط شهريا خلال الأسابيع السبعة الأولى من إطلاقها.

وبحسب ما ذكره موقع "timesofindia"، نشر مارك زوكربيرج، على قناته على واتساب، قائلا: "500 مليون نشاط شهري على قنوات الواتساب في أول 7 أسابيع! من الرائع أن نرى مجتمع واتساب يحظى بشعبية كبيرة جدا".

 

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ما هي قنوات واتساب؟

أطلقت شركة "ميتا"، يوم 13 سبتمبر 2023، ميزة "القنوات" على تطبيق الدردشة التابع لها واتساب، في أكثر من 150 بلدا حول العالم، وهي عبارة عن منصة للبث في اتجاه واحد، مما يمكن المسؤولين من إرسال الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي بانتظام إلى مستخدمين كثر، حيث لا يمكن للمشاركين بها التفاعل أو تبادل الرسائل كالسمة الأساسية للتطبيق.

ويمكن للمستخدمين تصفح القنوات المرتبطة بهواياتهم وفرقهم الرياضية والتحديثات من السلطات المحلية ومواضيع أخرى متنوعة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار الانضمام إلى قنوات واتساب من خلال النقر على روابط الدعوة المشتركة في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو المنشورة عبر الإنترنت.

وقالت "ميتا" إن قنوات واتساب هي وسيلة سهلة وموثوقة وتوفر الخصوصية للمستخدمين الراغبين في الحصول على التحديثات من المؤسسات والهيئات التي تملك القنوات مثل المؤسسات الإخبارية والحكومية والأندية الرياضية وغيرها.

وخلال الأيام العشرة الأولى على طرحها، حققت ميزة القنوات نجاحا هائلا، وحصلت العديد من القنوات على الملايين من المتابعين، كان أبرزها قناة واتساب نفسه التي حصدت 19 مليون مشاركا، ومنصة البث المباشر نتفليكس بـ14 مليون مشاركا، وفي المركز السابع من القائمة جاء الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، بحوالى 7.1 مليون متابع. 

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