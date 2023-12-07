استوري HD.. واتساب يعلن عن تغيير كبير لتحديثات الحالة

يختبر فريق واتساب WhatsApp، ميزة جديدة تمكن المستخدمين من مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة في تحديثات الحالة الخاصة بهم داخل التطبيق.

وبحسب ما ذكره موقع "mspoweruser"، تتوفر ميزة واتساب الجديدة في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق المراسلة على أندرويد ويحمل الرقم 2.23.26.3، ومن المتوقع إصدارها لجميع المستخدمين في تحديث مستقبلي.

واتساب تختبر مشاركة الحالات بجودة HD



وتظهر النسخة التجريبية الأخيرة لتطبيق واتساب على أندرويد، وجود زر HD أعلى محرر الرسم عند مشاركة الصور ومقاطع الفيديو كحالات، مما يسهل على المستخدمين مشاركة الوسائط عالية الجودة مباشرة في الاستوريهات.

وستغيير هذه الميزة الجديدة الخيار الحالي بـ واتساب استوريز، والذي غالبا ما يضغط الصور ومقاطع الفيديو ويقلل من جودتها، وفي الوقت الحالي، حتى الفيديو بجودة 4K الذي تم تحميله على Status سيتم نشرها بجودة 360 بكسل، بدلا من الجودة القياسية الافتراضية التي تؤثر في جودة الوسائط.

وفي الأشهر الأخيرة، أعرب العديد من المستخدمين عن رغبتهم في مشاركة صور ومقاطع فيديو عالية الجودة من خلال تحديثات الحالة، وقد لجأ بعض المستخدمين إلى حفظ وسائط عالية الجودة في محادثاتهم الشخصية وإعادة توجيهها إلى الحالة كحل بديل، لكن هذه الطريقة غالبا ما تكون غير موثوقة.

وتعد ميزة الحالة التي تم إطلاقها في عام 2017، من أهم المزايا الرئيسية على واتساب، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة محتوي الوسائط أو النصوص أو الرسائل الصوتية، مع جهات الاتصال وستختفي تلقائيا بعد 24 ساعة فقط على غرار قصص إنستجرام.